Joven futbolista muere junto a su madre durante incendio en Penco

Un joven futbolista de 20 años falleció junto a su madre este fin de semana en medio del incendio forestal que afecta a la comuna de Penco, en la Región del Biobío, específicamente en el sector de Lirquén.

La víctima fue identificada como Álvaro Aroca, jugador del Centro Deportivo y Social Lord Cochrane de Concepción, quien murió junto a su madre, Paola Bustamante, producto del avance del fuego en la zona.

El fallecimiento fue confirmado por el propio club mediante un comunicado oficial difundido este domingo, donde lamentaron la pérdida de uno de sus integrantes y de su madre en el contexto de la emergencia.

Francisco Barra, presidente de la Rama de Fútbol de la institución, señaló que el joven formó parte activa del club durante años, integrando distintas categorías, entre ellas “juvenil y segunda adulta”.

El dirigente agregó que “si bien últimamente no venía mucho a jugar por motivos de estudio y trabajo, sí participaba activamente en las actividades sociales organizadas por la institución”.

“Como Rama de Fútbol, enviamos las condolencias a sus familiares y amigos”, expresó.

Desde la directiva general del club también manifestaron su pesar. Patricia Salinas, presidenta de Lord Cochrane, afirmó que “todos estamos impactados por este hecho tan lamentable, y es que no solo murió un lorense tan joven, sino también su madre”.

“En estas horas de tanto dolor, acompañamos espiritualmente a sus seres queridos”, añadió.

El incendio forestal en Penco forma parte de una serie de siniestros que han afectado a distintas comunas de la Región del Biobío durante los últimos días.