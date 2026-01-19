Kast llama a la solidaridad por incendios y compromete coordinación con Boric para la reconstrucción

El Presidente electo José Antonio Kast llamó este lunes a la solidaridad nacional frente a los incendios forestales que afectan a las regiones de Biobío y Ñuble, comprometiendo apoyo coordinado con el Gobierno de Gabriel Boric.

Desde un punto de prensa, el futuro mandatario sostuvo que su equipo ya inició gestiones con autoridades regionales y municipales para anticipar el proceso de reconstrucción, mientras el Ejecutivo actual se mantiene a cargo de la emergencia.

Kast partió su intervención destacando la magnitud de la tragedia y el impacto humano que han provocado los incendios en distintas comunas del Biobío, donde varias familias perdieron viviendas y medios de vida. En ese contexto, mencionó la reacción del alcalde de Penco, señalando que esa escena “tiene que conmovernos a todos” y que “es muy natural que alguien que vive ahí y que ve cómo el esfuerzo de miles de personas se destruye termine emocionado”.

El mandatario electo insistió en que la tragedia debe generar una respuesta colectiva: “Eso tiene que mover a Chile entero a ser solidario con las personas que lo han perdido todo”. En esa línea, agregó que “hoy día cada uno de nosotros puede decir: ‘Yo quiero colaborar’” e instó a canalizar la ayuda a través de organizaciones civiles: “Yo les pido que ustedes vayan identificando quiénes son los que están canalizando esto y ayuden a las víctimas en lo que cada uno pueda”.

En paralelo, informó que sostuvo reuniones por Zoom con los gobernadores de Concepción, Ñuble y Maule, además de alcaldes y parlamentarios de las zonas más afectadas, quienes plantearon necesidades urgentes relacionadas con albergues, alimentación, remoción de escombros y combate activo de focos.

Agradezco la reunión junto a mi equipo con los Gobernadores de Bío Bío, Ñuble y Maule; y los Alcaldes de Penco y Tomé, para analizar la catástrofe que se vive en el sur, colaborar para enfrentar esta emergencia y comenzar a preparar la reconstrucción. #UnidosAnteLaEmergencia pic.twitter.com/7Ay5jQDUmZ — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) January 18, 2026

Respecto al rol del Ejecutivo, subrayó que “son ellos los que están a cargo de esta emergencia y nosotros queremos colaborar en la medida de nuestras posibilidades”, valorando además la presencia del Presidente Boric en terreno: “El día de ayer el Presidente estuvo en la región del Biobío… y eso nos parece adecuado, correcto”.

En materia de apoyo internacional, reveló que planteó directamente al Mandatario la necesidad de activar cooperación externa: “Presidente, aquí hay solidaridad internacional, hay que activarla”, señalando además que “espero que el canciller ya esté en eso”.

El presidente electo advirtió también sobre la necesidad de apoyo integral para las víctimas, enfatizando que “las personas necesitan contención” y que en muchos casos se requiere “apoyo médico y psicosocial”.

De cara a la etapa posterior a la emergencia, Kast afirmó que “lo que nos va a corresponder a nosotros es principalmente la reconstrucción” y aseguró que “estamos convencidos de que esto tiene que ser muy rápido, eficaz y oportuno”, advirtiendo que “no pueden tramparse por temas burocráticos la recuperación de viviendas”.

Asimismo, recogió preocupaciones de autoridades locales sobre infraestructura dañada: “La emergencia requiere circulación de maquinaria pesada, pero eso trae destrucción de caminos rurales”, agregando que “ya hay un catastro de cuántos APR se han visto afectados por el fuego”.

Finalmente, confirmó que sostendrá una reunión con el Presidente Boric para coordinar ambas etapas: “Vamos a coordinar lo que es la emergencia que tiene que asumir el actual gobierno y lo que nosotros tendremos que abordar, que es la reconstrucción”.