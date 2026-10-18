Alexis Sánchez se luce con notable asistencia en empate del Montreal ante Seattle Sounders

Alexis Sánchez volvió a mostrar destellos de su talento en la Major League Soccer (MLS). El delantero chileno fue una de las figuras del CF Montreal en el empate 1-1 frente a Seattle Sounders, disputado la noche del sábado en el estadio Lumen Field, donde protagonizó una de las mejores acciones del encuentro.

A los 13 minutos, el tocopillano sacó del sombrero un preciso pase filtrado para Noah Streit, quien avanzó y terminó habilitando a Hennadii Synchuk para abrir el marcador. Una notable jugada colectiva iniciada por Sánchez, aunque la asistencia oficial quedó registrada a nombre de Streit.

Alexis Sánchez ➡️ Noah Streit ➡️ Hennadii Synchuk Le Bleu-blanc-noir prend les devants au Lumen Field au terme d’une superbe action collective 🫡 A team goal gives Montréal the lead in Seattle! #CFMTL https://t.co/2lBQu0s46B — CF Montréal (@cfmontreal) October 18, 2026

El “Niño Maravilla” disputó los 90 minutos y continuó generando oportunidades. Habilitó en distintas ocasiones a Fabian Herbers y, sobre el final, envió un centro que encontró a Wikelman Carmona, cuyo remate se estrelló en uno de los postes.

Sin embargo, Montreal no consiguió sostener la ventaja. Sebastián Gómez marcó el empate para Seattle a los 66 minutos, frustrando una victoria que habría significado un respiro para el cuadro canadiense.

Con este resultado, Montreal llegó a 25 puntos y permanece como colista de la Conferencia Este. Sánchez, pese a su destacada actuación, sigue sin registrar goles ni asistencias oficiales desde su llegada al club.

El próximo desafío del conjunto canadiense será el miércoles 21 de octubre, cuando enfrente a Forge FC en la final del Campeonato Canadiense.