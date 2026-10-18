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Alexis Sánchez se luce con notable asistencia en empate del Montreal ante Seattle Sounders DEPORTES Captura de pantalla

Alexis Sánchez se luce con notable asistencia en empate del Montreal ante Seattle Sounders

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El delantero chileno fue protagonista del empate 1-1 en Estados Unidos, al iniciar con una brillante habilitación la jugada que terminó en gol. Pese a su buen desempeño, el conjunto canadiense sigue hundido en el último lugar de la Conferencia Este.

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Alexis Sánchez volvió a mostrar destellos de su talento en la Major League Soccer (MLS). El delantero chileno fue una de las figuras del CF Montreal en el empate 1-1 frente a Seattle Sounders, disputado la noche del sábado en el estadio Lumen Field, donde protagonizó una de las mejores acciones del encuentro.

A los 13 minutos, el tocopillano sacó del sombrero un preciso pase filtrado para Noah Streit, quien avanzó y terminó habilitando a Hennadii Synchuk para abrir el marcador. Una notable jugada colectiva iniciada por Sánchez, aunque la asistencia oficial quedó registrada a nombre de Streit.

El “Niño Maravilla” disputó los 90 minutos y continuó generando oportunidades. Habilitó en distintas ocasiones a Fabian Herbers y, sobre el final, envió un centro que encontró a Wikelman Carmona, cuyo remate se estrelló en uno de los postes.

Sin embargo, Montreal no consiguió sostener la ventaja. Sebastián Gómez marcó el empate para Seattle a los 66 minutos, frustrando una victoria que habría significado un respiro para el cuadro canadiense.

Con este resultado, Montreal llegó a 25 puntos y permanece como colista de la Conferencia Este. Sánchez, pese a su destacada actuación, sigue sin registrar goles ni asistencias oficiales desde su llegada al club.

El próximo desafío del conjunto canadiense será el miércoles 21 de octubre, cuando enfrente a Forge FC en la final del Campeonato Canadiense.

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