ClicAM 15 ene: Votación clave en Reforma Pensiones; Republicanos reaccionan a entrevisita a Piñera

1.-Reforma de pensiones: Votación clave en comisión de trabajo de la Cámara

El gobierno espera despachar hoy la reforma de pensiones en la comisión de trabajo de la cámara de diputados. Al parecer, la propuesta de la democracia cristiana de repartir el 6% en 3 puntos a cuentas individuales y 3 a solidaridad, estaría logrando mayorías, aunque no por parte de la oposición que insiste en que el 6% completo debe ir a las cuentas individuales y no está dispuesta a ceder ni un solo punto a solidaridad, como ya lo han manifestado en diversas ocasiones. Sin embargo, en la comisión al menos estarían los votos para la propuesta de la DC. De ser aprobada hoy, la reforma pasaría a la comisión de hacienda de la Cámara. Desde el gobierno no se han cerrado a la propuesta de la falange y hay cierto optimismo en que la reforma avance hacia la comisión de hacienda hoy mismo.

2.- Ciccardini pide revisar presencia de Longueira en Comisión de Pesca

En entrevista con El Mostrador, la diputada socialista Daniela Cicardini señaló que ella ha solicitado se revise la posibilidad de que Pablo Longueira asista a la comisión de pesca de la cámara, luego de que este solicitara exponer en esta instancia. Si bien los parlamentarios no conocen cuál sería el contenido de su presentación, han levantado las alertas, debido a que precisamente el exministro lideró la tramitación de la actual legislación, marcada por corrupción y condenas judiciales.

3.- Ministro Grau registró encuentros con Zalquett en plataforma del Lobby

El Presidente Gabriel Boric instruyó a sus ministros y sobre todo a aquellos que estuvieron en casa del lobbista Pablo Zalaquett a “reevaluar” la situación y subir los antecedentes a la plataforma de la Ley del Lobby. Hasta ahora, solo el ministro de Economía, Nicolás Grau, ha registrado en Infolobby su reunión.

El secretario de Estado y militante de Convergencia Social (el partido del Presidente Boric) dio cuenta de un encuentro ocurrido el 13 de noviembre de 2023 a las 20:00 horas en el departamento de Pablo Zalaquett en Lo Barnechea.

A la reunión asistieron, además Andrés Santa Cruz y Rodrigo Sarquis de la pesquera y salmonera Blumar, Sady Delgado y José Guzmán Vial de AquaChile y José Ramón Gutiérrez y Cristian Swett de Multiexport Foods.

4.- Molestia republicana tras entrevista de Piñera

El ex presidente Sebastián Piñera, en entrevista con La tercera, planteó que “La principal responsabilidad (en la derrota por una nueva constitución en el segundo proceso) la tiene quien era mayoría en el Consejo Constitucional, que era el Partido Republicano” y que “Chile Vamos no debe actuar al ritmo o la música que pone Republicanos”. Esto, pese a que fue el primero de los ex mandatarios en llamar a votar a favor de la propuesta, pese al caracter que hoy le atribuye al texto. En la entrevista dice que Chile vamos tenía los votos para eliminar los gustitos, errores y excesos de la propuesta.

Por supuesto, sus palabras no cayeron bien en la tienda de José Antonio Kast. El diputado Luis FErnando Sánchez retrucó al ex mandatario añadiendo que “El mayor ‘gustito’ en el tema constitucional fue el del expresidente, cuando regaló la Constitución a la izquierda creyendo que algo bueno iba a salir de eso”.

5.- 182% aumenta renegociación personal de deudas en 2023

De acuerdo a cifras de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, en 2023, los procesos de renegociación de la deuda de las personas registraron un sorpresivo salto de 182% al pasar de 287 en 2022 a 810 en 2023. Este registro, además, es el más alto desde 2019, cuando hubo 1.314 solicitudes.

6.- Argentina pide avanzar en “coordinación” por narcotrafico

La Ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich acusó que “gran parte de la droga” que llega a su país “entra por Chile” y pidió avanzar en la coordinación con nuestro país, toda vez que “la situación de seguridad y narcotráfico es mucho peor de la que tenía hace años”.

Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito, respondió señalando que “Hoy estamos trabajando para sostener la seguridad como un derecho, para que ésta, además, sea siempre una expresión de justicia territorial y creo que eso tiene que ser el tono no solo de la realidad chilena, sino de los distintos países latinoamericanos”, agregó.

7.- Corea del Norte anuncia disparo de misil balístico con nueva tecnología

Corea del Norte anunció el disparo de un nuevo tipo de misil balístico con una ojiva hipersónica maniobrable. Ejercicio que fue detectado el domingo por el ejército de Corea del Sur. Según la agencia informativa oficial del régimen de Pyongyang, el disparo de ese misil estaba destinado a “verificar las capacidades de vuelo” y la “fiabilidad del nuevo motor de combustible sólido”. Aseguró que el disparo “nunca afectó la seguridad de algún país vecino y no tenía nada que ver con la situación regional”. Sin embargo, el disparo ocurre días después de que Pyongyang realizara ejercicios de artillería con municiones reales en la frontera con Seúl en medio de las preocupaciones sobre el endurecimiento de la posición de Pyongyang.