ClicAM: Interior da a concer listado de empresarios; Se define prisión preventiva para Cathy Barriga

Interior da a conocer lista de empresarios que participaron de comida con ministra

Finalmente, y tras un requerimiento del Consejo para la Transparencia, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dio a conocer el listado con los 19 nombres de personas que participaron de la reunión en la casa del lobbista Pablo Zalaquett. En la lista aparecen ejecutivos de empresas de diversos rubros, como transporte, inversiones, retail entre otros y destacan nombres como Holger Paulmann, presidente de la aerolínea Sky y Eduardo Navarro, gerente general de empresas Copec. Si quieres conocer el detalle de quienes participaron, revisa la nota de www.elmostrador.cl

Hoy se definen las medidas cautelares para Cathy Barriga

Esta jornada termina la formalización de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, en la que se definirá la petición de prisión preventiva para la ex figura de la televisión. Durante la primera jornada de la audiencia se describieron tres fórmulas con las que habría cometido fraude al fisco. En una de ellas, la fiscal, Lorena Parra, indicó que “en al menos cuatro ocasiones, la imputada Barriga Guerra, en su calidad de máxima autoridad comunal, instruyó la compra, vía trato directo, de un total de al menos mil collares de cristal”. Lo que tuvo un valor de $17.850.000. Agregó además que “dichas compras se destinaron a fines no institucionales, como lo eran las compras de especies, regalos y obsequios, así como atenciones realizadas con motivos de cumpleaños, fiestas de navidad, donaciones y festividades varias u otros”, sin existir, por ejemplo, registro de a quienes se entregaban los beneficios. Se espera que hoy se den más detalles de cómo operaban los fraudes que acusa la fiscalía.

Pdte. Boric hace llamado para avanzar en pensiones

Hoy inicia su trabajo con la reforma previsional la comisión de hacienda de la cámara, luego de haber avanzado con la propuesta del 3+3 de la democracia cristiana y que el gobierno decidió respaldar. En ese marco, el presidente Boric señaló que “en este momento estamos en un debate a nivel nacional respecto a si avanzamos o no en reforma de pensiones y hay algunos que dicen que no, sus votos no están disponibles”, haciendo un nuevo emplazamiento a la derecha que ha dicho que sus votos no están si hay “un punto” que se vaya a solidaridad. Lo cierto, es que a fines de este mes se debiera votar en sala la idea de legislar la reforma previsional y el gobierno está con los “votos justos” en la cámara, por eso la búsqueda de un acuerdo. Y más aún si avanza al senado, donde el ejecutivo no tiene mayoría.

Revés para Minsal en comisión de Salud del Senado

La Comisión de Salud del Senado aprobó gran parte de las indicaciones del Ejecutivo sobre la ley corta de Isapres, que pretende dar cumplimiento al fallo de la Suprema y que mandata a las aseguradoras a devolver a sus afiliados los miles de millones de pesos que les cobraron en exceso. La tensión estuvo en el sorpresivo rechazo del artículo que habilitaba el alza del reajuste en los precios base de los planes, parte central del proyecto y que buscaba dotar de estabilidad financiera a las aseguradoras privadas. Desde el MinSal advirtieron que hay tranquilidad, pues el artículo se puede reponer en la Sala o en la Comisión de Hacienda, donde tienen mayoría.

Gobierno presenta proyecto para descongelar tarifas eléctricas

El gobierno presentó un proyecto para descongelar las tarifas eléctricas y de esta forma establecer una fórmula para pagar a las generadoras la deuda acumulada tras el estallido social y la pandemia. La fórmula para evitar las alzas durante estos períodos tenía un límite de mil 800 millones de dólares que ahora se elevará hasta los 5 mil 500, que en definitiva es lo que se adeuda a las generadoras.

Luego de triunfo en Iowa, Trump enfrenta juicio por difamación

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump enfrenta en estrado un nuevo juicio en su contra. Esta vez por difamación. Tras su cómodo y aplastante triunfo en las primarias republicanas de Iowa, se presentará esta jornada ante un jurado por el caso de difamación que presentó en su contra la escritora Jean Carroll. Este juicio, que debiera durar entre 3 y 5 días, está relacionado a las denuncias de abuso sexual que Carroll presentó en los 90 y en las que Trump señaló no conocer a la víctima y que la acusación era falsa.

Milei responde a Maduro “no esperaba semejante elogio”

El presidente argentino, Javier Milei, respondió desde el Foro Económico Mundial de Davos a los calificativos que el lunes le propinó Nicolás Maduro en un discurso, en el que señaló que el trasandino era un “error fatal en la historia argentina”

En su cuenta de la red social X, Milei posteó: “¡No esperaba semejante elogio! ¡El socialista empobrecedor de Maduro diciendo que soy un error histórico en América Latina confirma que vamos por el buen camino! Viva la libertad, carajo”.