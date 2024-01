ClicAM: En suspenso medida cautelar para Cathy Barriga; Ecuador remecido por asesinato de fiscal

Suspenso: Hoy se conoce medida cautelar para Cathy Barriga

Tras una segunda jornada llena de revelaciones, la audiencia de formalización de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga terminará hoy con la decisión del tribunal en torno a la medida cautelar. La fiscalía ha señalado en las dos jornadas previas que solicitará la prisión preventiva, sin embargo, en una medida sorpresiva, la defensa pidió rechazar la cautelar más gravosa, ya que Barriga sería cuidadora de uno de sus hijos enfermos. Más allá del detalle que no fue entregado por la defensa, la fiscalía reveló audios y pruebas, que involucran a la exedil y a su grupo de colaboradores.

La fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, dijo al inicio de la jornada que “lo que vamos a ver de los antecedentes, se podría resumir en una absoluta y completa indiferencia por el respeto de los límites. De todo tipo de límites que se puedan pensar en la administración pública: legales administrativos, de probidad, de transparencia, de respeto por la fe pública y especialmente una falta de respeto flagrante y manifiesta a la gestión municipal y al presupuesto establecido por el concejo municipal”.

Agregó que, todo esto, tenía como fin enaltecer la imagen de la exalcaldesa.

“Tenía un fin en particular, que era enaltecer una gestión, no el municipio de Maipú, sino que la imagen de la imputada Cathy Barriga”, dijo.

Conmoción en Ecuador por asesinato de fiscal

El asesinato de César Suárez, fiscal especializado en corrupción y crimen organizado en Ecuador, elevó la tensión en ese país, tras una semana de lucha contra la delincuencia proveniente de las cárceles y grupos organizados. Suárez investigaba entre otras cosas la toma de rehenes en un canal de televisión ocurrido la semana pasada cuando explotó la violencia en las cárceles y las calles de Ecuador, lo que obligó al presidente Daniel Noboa a declarar estado de excepción y conflicto armado interno. Medida que no ha sido suficiente al parecer ya que el asesinato de Suárez se suma al de dos policías durante la última semana, en el marco de los operativos de este estado de excepción.

Reforma previsional: Se aprueba fin de las AFP en Comisión de Hacienda

Un intenso trabajo está tendiendo la comisión de la hacienda de la cámara, pues se pretende que la próxima semana se vote la reforma previsional en la sala y para eso hay que apurar y apretar el paso. Este miércoles se aprobó, con 8 votos a favor del oficialismo más la DC y el Partido Radical, y 5 en contra de Chile Vamos; el fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones, al reemplazarla y convertirla en dos tipos de entidades con la separación de la industria; También se aprobó la creación del Administrador Previsional, que ejercerá las labores de soporte, la regulación de sus funciones y su estructura.

La Comisión de Hacienda prevé continuar la votación el viernes y convocar una sesión el lunes para el despacho total del proyecto. De tal forma que se resuelvan todos los puntos pendientes y sea llevada a la sala de la Cámara de Diputados antes del receso legislativo.

Peso Pluma ratificado para el cierre del Festival de Viña del Mar

Continúa la trama sobre la presencia del cantante mexicano Peso Pluma en la noche de cierre del Festival de Viña del Mar. Tras los intensos cuestionamientos y el debate en torno a si se trata o no de Censura. O de si en verdad se trata de evitar normalizar a la cultura Narco, finalmente la alcaldesa de Viña, Macarena Ripamonti, rompió su silencio y se refirió a la polémica. Según dijo, el municipio está fuera del plazo legal para objetar a un artista de la parrilla y que los canales involucrados tomaron la decisión de persistir con este. Sin embargo, lo que llama la atención de esta explicación, entre otras cosas, es que el directorio de TVN se había manifestado el día anterior en sentido contrario y había solicitado bajar al artista. Y que la alcaldesa hace referencia solo a aspectos administrativos y no a la discusión de fondo que se ha planteado en torno a la figura del cantante que hace apología a la cultura narco y sus soldados.

Tensa jornada en comisión de Medio Ambiente por ministra Rojas

Tensión y molestia había en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara entre los diputados pues minutos antes del inicio de la jornada, pues se supo que la Ministra Maisa Rojas registró una tercera reunión en la casa del lobista Pablo Zalaquett, sin que ellos supieran. La molestia era tanta, que en algún momento se pensó en suspender la sesión. La explicación del malestar parlamentario radica en que los ministros Grau y Rojas habían sido convocados a la comisión a explicar sus reuniones que no pasaron por ley de lobby y en este caso se sorprendieron con la “aparición” de una tercera reunión de la que solo se enteraron por la prensa.

Continúa trama por pensiones de gracia

El ejecutivo no ha podido terminar con el tema de las pensiones de gracia, ya que no bastó con el anuncio del presidente de revocarlas en caso de personas con antecedentes penales graves… El diputado comunista, Boris Barrera, calificó como una “aberración sin precedentes” este anuncio del mandatario… Pero Barrera no está solo, ya que se le sumaron otros parlamentarios del PC y el Frente Amplio, que argumentan que se estarían pasando a llevar acuerdos internacionales en relación a los derechos humanos. Para intentar zanjar esta discusión de una vez, la ministra Tohá dijo que el Ejecutivo “no comparte” las palabras utilizadas por el diputado comunista. No obstante, planteó que sí hay criterios en común y explicó que “aquí no solo hay que ponderar los antecedentes penales, sino que también el daño causado. Horas antes el ministro de Justicia, Luis Cordero, calificó las diferencias al interior del oficialismo como “legítimas”, agregando que en cualquier decisión pública se generan puntos a favor y resistencias.