ClicAM: Reforma previsional en vilo: Gobierno cuenta uno a uno votos para aprobar idea de legislar

Reforma previsional en vilo: Gobierno cuenta uno a uno los votos para aprobar idea de legislar

Tras ser aprobada en la comisión de hacienda sin muchos sobresaltos durante este día lunes, la reforma previsional llega hoy a la sala de la cámara de diputadas y diputados para ser discutida y votada. Se espera que mañana se produzca la votación, sobre la que se ha levantado un manto de suspenso luego que Demócratas y el PDG anunciaran sus votos en contra porque el gobierno no habría cumplido con los acuerdos. Lo que obligará a intensas negociaciones de partes del ejecutivo para lograr dar vuelta votos que supuestamente ya tenía. Desde Amarillos, el diputado Andrés Jouannet, aún se mantiene en reflexión y la derecha y republicanos hace días anunciaron su voto en contra. Recordemos que el gobierno requiere 78 votos para que se apruebe la idea de legislar y continuar con la discusión de la reforma, de no obtenerlos, deberá esperar un año para volver a discutir este proyecto. Desde la derecha, sin embargo, se ha dicho que, si se rechaza, se pueden presentar indicaciones al proyecto de reforma previsional que presentó el presidente Piñera, que está en el senado, y que también contiene la fórmula de 3+3.

La Moneda sale a buscar apoyos para la reforma previsional

Desde La Moneda, la ministra Camila Vallejo defendió el proyecto de reforma “Nadie podría entender que se rechazara la idea de legislar (la reforma) este día miércoles en la Cámara de Diputados y Diputadas”. Pero subió el tono y llamó a la ciudadanía a conocer la opinión de sus parlamentarios en el tema. Que “los pensionados y pensionadas le pregunten a sus parlamentarios cómo van a votar y por qué, porque son los jubilados y jubiladas quienes votaron y eligieron a su representante en el Congreso. Por lo tanto, tienen no solamente el deber, sino que el derecho de ser partícipes de esta discusión”, manifestó.

En tanto, desde palacio aseguran que la ministra Tohá, está confiada en que los votos para aprobar la idea de legislar la reforma están, pero que será una votación ajustada.

Avanza a la sala de la cámara ley que permite quitar pensiones de gracia

Tras la polémica por el otorgamiento de pensiones de gracia a beneficiarios con antecedentes penales vinculadas a delitos cometidos durante el estallido social en contra de Carabineros o similares, la comisión de Desarrollo Social despachó el proyecto que modifica el otorgamiento de este tipo de pensiones. Con esta nueva normativa el presidente podría revocar el beneficio y se especifica que no se puede entregar a personas con antecedentes penales. Para la diputada Claudia Mix (Comunes) – que votó en contra de la iniciativa, señaló que no podemos dejar de tener a la vista es que cometer un delito, no le quita a ninguna persona, independiente de su origen, el derecho a ser reparada por una vulneración, menos si esa vulneración es del Estado”

Incluso, la diputada comunista María Candelaria Acevedo afirmó que podría recurrir al Tribunal Constitucional (TC), e incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evitar que este proyecto vea la luz.

Ola de calor en la zona centro sur del país

Las altas temperaturas que están afectando a la zona centro sur del país mantienen preocupadas a las autoridades. Según la dirección meteorológica de chile, se espera que las condiciones se mantengan hasta el jueves. Este lunes las temperaturas fueron de 33° C en las Regiones Metropolitana, O’Higgins, Araucanía y de los Ríos. Por otro lado, las cifras más altas se registraron en las Regiones del Maule, y Ñuble, con 34° C y 36° C grados respectivamente. Además, desde la DMC alertaron evento de temperaturas extremas en la Región de Los Ríos y aviso de altas temperaturas desde Coquimbo a Los Lagos junto a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Ola de calor intensifica riesgo de incendios forestales

Y respecto de lo anterior, hay preocupación entre las autoridades por lo que la ola de calor puede provocar. En la región de la Araucanía hay dos incendios forestales en curso que han provocado desvíos de tránsito en la ruta 5 sur. El más grande de los incendios se desarrolla en la comuna de Lonquimay en donde se registraron varios focos. Hasta el último balance de las autoridades, más de 100 hectáreas han sido consumidas por las llamas.

Israel propone tregua de dos meses a cambio de todos los rehenes

El gobierno de Israel hizo una propuesta de tregua de dos meses en Gaza a cambio de la liberación de todos los rehenes que el grupo terrorista Hamas retiene en su poder. La tregua también incluiría la liberación de presos palestinos en cárceles israelíes. El gobierno de Benjamín Netanyahu calcula en 136 la cantidad de rehenes que mantiene en su poder el grupo extremista y estas medidas estarían relacionadas a la fuerte presión de las familias de los capturados por buscar una solución rápida para su liberación.