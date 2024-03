Ley Lafkenche: Comisión rechaza segunda solicitud de comunidades indígenas en Aysén

Ley Lafkenche: Comisión rechaza segunda solicitud de comunidad indígena en Aysén

En una sesión que se prolongó por 5 horas, y tras ocho años de tramitación, la comisión regional de uso de borde costero de la región de Aysén, rechazó las dos solicitudes de Espacios de pueblos originarios que pedían más de 600 mil hectáreas bajo la denominada ley lafkenche.

En una primera votación se desestimó la petición de la comunidad Pu Wapi, en la comuna de Guaitecas, por una superficie de 223 mil hectáreas. Luego se rechazó la solicitud de la comunidad Antunen Rain de Aysén que requería 393 mil hectáreas.

Ministra Tohá: “que no se sepan los avances no quiere decir que no los haya”

Ya va más de una semana desde el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda y aún se desconoce información sobre él, su paradero o su estado de salud. La ministra Tohá dijo que “que no se sepan los avances no quiere decir que no los haya”. Y reconoció que “hay mucha preocupación, no porque no vaya en buen camino la investigación, la investigación está avanzando, pero hay preocupación porque hay una persona que está secuestrada y no sabemos cómo está”. Incluso el régimen venezolano se ha vuelto a referir a este caso en voz de su número dos, Diosdado Cabello, quien volvió a señalar que Venezuela no tiene que ver con el plagio.

Cataldo llega a Atacama para verificar avances en obras de Slep ante inicio del año escolar

El ministro de educación, Nicolás Cataldo, llegó hasta Atacama para verificar en terreno el avance de las obras de mejoramiento de infraestructura de los establecimientos del SLEP para el año escolar 2024 y para firmar un convenio de colaboración con el Gobierno Regional (GORE) de Atacama liderado por Miguel Vargas. La inspección del ministro Cataldo se produce en medio de una serie de críticas de profesores, que han expresado su insatisfacción ante la falta de progreso en las infraestructuras, a pesar de las promesas de La Moneda.

Directora de INDH declaró en calidad de testigo por caso pensiones de gracia

Por casi cuatro horas declaró Consuelo Contreras, directora del instituto nacional de derechos humanos, ante el fiscal regional occidente, Marco Pastén, por la investigación por presuntos delitos de fraude al fisco tras la entrega de pensiones de gracia irregulares en el marco del estallido social. Al término de la diligencia, la directora señaló que las consultas de ministerio público estuvieron centradas en revisar si hubo o no violaciones de los derechos humanos en los casos determinados.

Gobierno condenó hechos en Gaza tras ataque de Israel en medio de operación humanitaria

El Gobierno de Chile expresó su consternación y condena por los hechos ocurridos en Gaza, que dejaron cientos de víctimas y que se dio en medio de una operación humanitaria. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que lo ocurrido contraviene las medidas provisionales dispuestas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el pasado 26 de enero, en torno a adoptar todas las medidas posibles para proteger a la población Palestina civil de la Franja de Gaza y sobre todo garantizar que recibe ayuda humanitaria. El comunicado de la cancillería concluye señalando que “el Gobierno de Chile llama a la comunidad internacional al reconocimiento del Estado de Palestina como miembro pleno de la Organización de Naciones Unidas“.

Chile empeora en Índice Global de Terrorismo 2024, pese a mejora de América del Sur en el indicador

De acuerdo al Índice Global de Terrorismo 2024, América del Sur experimentó una mejora general en el impacto del terrorismo en el último año, con ocho países mejorando su puntuación y solo dos sin cambios. Sin embargo, en el caso de Chile, ubicado en el ranking como el segundo país más afectado por el terrorismo en la región, experimentó un empeoramiento gradual desde 2012, alcanzando su punto máximo en 2022. De acuerdo al informe elaborado por el Instituto de Economía y Paz, principal think tank del mundo dedicado a desarrollar métricas para analizar la paz y cuantificar su valor económico, aunque en 2023 no se registraron muertes por terrorismo en Chile, el país se encuentra entre los peor clasificados en el GTI, a pesar de no estar en conflicto. Según el sondeo internacional, más del 78% de los ataques en Chile fueron llevados a cabo en La Araucanía.

SEA de Antofagasta admitió a trámite millonario proyecto para Mejillones

La dirección regional del Servicio de Evaluación Ambiental, también conocido como SEA, de Antofagasta admitió a trámite un millonario proyecto que busca levantar una planta para la producción de amoníaco, a partir de hidrógeno verde, en la ciudad de Mejillones, con una inversión estimada de US$2.500 millones. La incitativa busca levantar una planta industrial a 8 kilómetros al norte de la ciudad, y contaría con una producción de 620 mil toneladas al año de amoníaco a partir de hidrógeno, producto que sería transportado en un ducto hacia el puerto de Mejillones, para ser exportado.

Ministro de justicia peruano anunció que aplicarán estrategias “más importantes” de El Salvador en lucha contra delincuencia

El ministro de Justicia de Perú, Eduardo Arana, anunció que su gobierno aplicará las estrategias “más importantes” en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia que se han impulsado en El Salvador. La llamativa frase se da pese a las incontables denuncias de organizaciones de derechos humanos. “No todas, pero sí algunas y las más importantes las vamos a tener”, dijo a la prensa el secretario de estado.

Fiscal que investiga a Trump en caso de documentos clasificados solicitó inicio del juicio en junio.

El fiscal especial que investiga al expresidente Donald Trump solicitó que el juicio sobre la retención ilegal de documentos clasificados comience el próximo 8 de julio. Este es solo uno de los cuatro juicios penales que enfrenta el magnate inmobiliario en medio de su campaña por retornar a la Casa Blanca, que parece no tener freno. Aunque, de prosperar la solicitud de la fiscalía, se estima que podría afectar la campaña del exmandatario, ya que el juicio estaría en medio de la Convención Nacional del Partido Republicano, que se celebrará del 15 al 18 de julio en Milwaukee (Wisconsin), en la que se confirmará oficialmente quién será el candidato republicano a la presidencia.

