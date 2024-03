Carlos Contreras insiste en que el gobierno sabía del convenio con Democracia Viva

En entrevista con canal 13, el exseremi de vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, insistió en que desde el gobierno se conocía del caso de Democracia Viva antes de que estallara en los medios de comunicación. “Estoy planteando honestamente lo que es de mi conocimiento, en virtud de las cosas que las personas con las que interactué me dijeron en su debido momento y lo que he escuchado públicamente decir por algunas personas. A mi entender, hasta el segundo piso, hasta Miguel Crispi o alguno de sus asesores”, precisó a canal 13. Consultado de si Crispi omitió información al presidente Boric, el exseremi declaró: “yo no he visto antecedentes que hagan pensar en algo distinto”. Carlos Contreras recuperó su libertad el miércoles recién pasado luego que la Corte de Apelaciones de Antofagasta revocara la prisión preventiva que recaía sobre él y sobre Daniel Andrade en el denominado caso convenios.

Abogado de familia de Ronald Ojeda no descarta ningún móvil en el asesinado del exmilitar venezolano

El abogado Juan Carlos Manríquez, representante de la familia del ex teniente Ronald Ojeda, afirmó que no se puede descartar ningún móvil en secuestro y asesinato del ciudadano venezolano. Por lo pronto, la fiscalía señala que se ha logrado importantes avances en la investigación. Hoy será formalizado el único detenido en la causa, un joven venezolano de 17 años con situación migratoria irregular en nuestro país. El ministerio público solicitó el sábado la ampliación de su detención, pues hay en curso dos órdenes de detención pendientes de otros sujetos que, al igual que el detenido, habrían participado en calidad de autores.

Cataldo desdramatiza situación en Atacama

Tras participar de una actividad de inicio de año escolar, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió al atraso en el comienzo del año académico en la región de Atacama: “En ningún caso excede una semana, los establecimientos van a estar entrando días después al inicio oficial”. La directiva del Colegio de Profesores de Atacama se sumó a una huelga de hambre en forma de protesta por los problemas que persistentes en la región. Al respecto, el secretario de Estado lamentó la medida, puesto que pone en riesgo la integridad física de las personas. “Los invitamos a reevaluar esa decisión”, llamó Cataldo.

Molestia en apoderados del Instituto Nacional por inicio de clases híbrido

Molestia existe entre los apoderados del Instituto Nacional por la decisión del establecimiento de iniciar el año de manera híbrida por reparaciones que se están haciendo en las instalaciones del recinto. Los apoderados señalan que supieron de esta medida hace dos días, lo que desencadenó la molestia. En una carta a un medio de comunicación, uno de los apoderados señaló que “Como apoderamos del Instituto Nacional nos enteramos a dos días del inicio del año escolar 2024, que seguirá con clase online (híbridas), producto de la ineficiencia en su gestión de la sostenedora de la institución, la Municipalidad de Santiago a cargo de su alcaldesa y del equipo directivo del Instituto”

Representantes de pueblos originarios de Identidad Territorial Lafkenche denunciaron “racismo”

Tras la votación de este jueves que rechazó la creación de dos zonas de protección marítina solicitadas por comunidades mapucha, en virtud de la ley Lafkenche, los representantes de pueblos originarios de Identidad Territorial Lafkenche denunciaron “racismo” y “campaña de desinformación”. El comunicado dice que “Denunciamos el racismo presente en las distintas campañas de desinformación que buscan instalar un clima de confusión y temor en la población, volviendo a estigmatizar a las comunidades Mapuche, promovidas por distintos sectores políticos, económicos, especialmente la industria salmonera”, señalaron.

Encuesta Cadem: Aprobación de Boric cae 6 puntos en inicio del año

Una fuerte caída en el respaldo hacia la gestión del presidente Gabriel Boric, registró la encuesta Cadem en la primera semana del mes de marzo. De acuerdo al sondeo, la aprobación del Mandatario bajó seis puntos porcentuales en relación al estudio anterior, con lo que descendió al 29%. En contraparte, su desaprobación subió al 66%, marcando un aumento de cinco puntos en comparación con la encuesta previa, llegando a su rechazo más alto desde septiembre del año pasado.

Cuba anuncia que el pan escaseará en un par de semanas

Según el gobierno cubano, el pan escaseará durante marzo. El Ministerio de la Industria Alimentaria (Minal) afirmó que esto se debe a “situaciones específicas” con los “embarques planificados” desde países aliados, como Rusia, pero no se entregaron más detalles. Esta situación se suma a la vivida la semana pasada cuando Cuba debió pedir ayuda a la ONU para abastecer de leche en polvo a sus ciudadanos.

Embajada de USA en Haití pide a residentes abandonar el país

La Embajada de Estados Unidos en Haití pidió a sus ciudadanos residentes en ese país hacer abandono del país “lo antes posible” debido a la situación de seguridad que afecta al país caribeño, donde el sábado se atacó la prisión de Puerto Príncipe, lo que permitió el escape de más de 3.500 presos.

Y AHORA VAMOS A EL MOSTRADOR MERCADOS Y LAS CRIFRAS PARA HOY…

EL VALOR DE LA UF ES DE $36.891,98

LA UTM $64.793,0

EL PRECIO DEL DÓLAR OBSERVADO $966,41

EL EURO $1.047,14

LA TASA DE POLÍTICA MONETARIA ESTÁ EN 7,25%

LA BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO EN SU ÍNDICE SELECTIVO REGISTRÓ UN VALOR DE 6.481,25

LO QUE SIGNIFICÓ UNA VARIACIÓN DE 0,49%

Para más análisis y descubrir los secretos de la política, súmate a nuestra comunidad +Política, la apuesta de El Mostrador para quienes piensan que la política es indispensable para una mejor democracia. Inscríbete gratis AQUÍ.