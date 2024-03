Atacama: 12 colegios adhieren a paro por incumplimiento en reparaciones. No se inicia el año escolar

Atacama: 12 colegios adhieren a paro por incumplimiento en reparaciones

Hoy parte el año escolar en Atacama, así como en el resto del país, pero no para alumnos de 12 colegios, cuyos profesores decidieron adherir al paro de actividades convocado por el Colegio de Profesores de Atacama. Y es que, según los docentes, la situación es insostenible, ya que lo que se comprometió el 30 de noviembre pasado respecto a obras de reparación que se realizarían entre enero y febrero, no se habrían realizado. Estas obras eran, de acuerdo a los dirigentes, de mediano alcance. La paralización de actividades se suma a la huelga de hambre de 3 dirigentes del colegio de profesores de Atacama, desde donde advirtieron que se podrían sumar más establecimientos, agregando que lo que está pasando es similar a lo que se vivió en 2023. Para hoy se espera que un grupo de padres, madres y apoderados hagan una manifestación al mediodía en el frontis de la Seremi de Educación, para expresar su malestar ante la falta de matrículas en los establecimientos educacionales de Atacama.

Abogado de familia de Ronald Ojeda afirma no tener dudas de que fue un crimen por encargo

En el caso del secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, el fiscal Héctor Barros aseguró que el Tren de Aragua participó en el crimen. Para el abogado de la familia del exoficial, Juan Carlos Manríquez, no hay dudas de que se trató de un crimen por encargo. El único imputado por el secuestro con homicidio es un adolescente venezolano de 17 años, que ingresó a Chile de forma irregular, quedó con internación provisoria, en una audiencia privada, a la que la prensa no pudo ingresar. El formalizado habría prestado servicios de cobertura y vigilancia mientras ocurría el secuestro del exteniente.

Gobierno insistirá en fórmula del 3 y 3 para reforma previsional

Para mañana miércoles está programado que la comisión de trabajo del Senado comience a discutir la reforma de pensiones que fue aprobada en la cámara de diputados al terminar el periodo legislativo en enero pasado. El proyecto quedó con varios aspectos fundamentales rechazados, por lo que se preve que la discusión en la cámara alta será intensa también, sobre todo porque el gobierno insistirá en el aumento de un 6% en la cotización y que esta vaya en modalidad de un 3% a cuentas individuales y un 3% a solidaridad. Para el ministro Mario Marcel en el Senado se dará una discusión un poco distinta a la que se vivió en la Cámara y recalcó que el gobierno tiene espacio para dialogar y revisar las ideas y alternativas que se propongan.

Presidente Boric reconoce retraso en la reconstrucción por incendios en Viña del Mar y Quilpué

El presidente Gabriel Boric encabezó la tarde de este lunes una reunión con vecinos afectados por los incendios en el sector Colinas de Oro, de la comuna de Quilpué. En el lugar criticó a los que han cuestionado los avances en la reconstrucción señalando que es muy liviano decir que no se ha hecho nada. Así, respondió a vecinos y dirigentes que se han quejado de falta de ayuda para levantar sus casas o viviendas de emergencia, sobre todo quienes aún duermen en la calle. El mandatario agregó que “Siempre hay cosas que se pueden mejorar, hay lugares donde se podría ser más eficiente, frente a una catástrofe de estas características siempre hay necesidades que aún no se han cubierto, pero que estamos haciendo lo máximo para poder llegar, pero no es cierto que no se ha hecho nada” y aseguró que de aquí al invierno todas las familias deberían tener un techo para resguardarse.

Ministro Marcel inicia trabajo legislativo por el pacto fiscal

Hasta la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados llegó el ministro Mario Marcel, para entregar detalles del proyecto que dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, una de las iniciativas incorporadas en el pacto fiscal que quiere sacar adelante el Gobierno. Según estimaciones de Hacienda, y en base a información de Impuestos Internos, se estima una brecha de cumplimiento tributario de 6,5% del PIB, la que equivale a 1,8% del PIB en el caso del Impuesto al Valor Agregado y 4,7% del PIB en el caso del Impuesto de Primera Categoría. De esta forma “Si la tasa de incumplimiento llegara a los niveles de Bélgica o Eslovaquia, se recaudaría 1,8% del PIB adicional”, agregó Marcel.

Revocan prisión preventiva de Paz Fuica en caso Convenios en Antofagasta

El tribunal de garantía de Antofagasta decidió revocar la prisión preventiva de la concejal por esa cuidad, Paz Fuica, quien cumplía la medida cautelar en el marco del Caso Convenio Democracia Viva. Paz Fuica cambió a su defensa a fines de enero y la semana pasada declaró ante el Ministerio Público por cerca de 4 horas y a partir de eso su nuevo equipo jurídico solicitó una audiencia para revisar la prisión preventiva que estaba cumpliendo desde que se decretó en su formalización por el caso Democracia Viva.

Trump arrasa en primarias a un día del “súper martes” y Corte Suprema resuelve a su favor

En la previa del denominado súper martes en el camino a la nominación republicana para competir por la Casa Blanca, el magnate Donald Trump obtuvo el 84,5% de los votos frente a su contendora Nikky Haley. Por otro lado, la Corte Suprema de Estados Unidos se puso del lado de Donald Trump, de manera unánime, permitiendo que el expresidente permanezca en la boleta electoral y revocando un fallo del estado de Colorado que lo descalificó para regresar al cargo debido a su conducta en torno al ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio. Así, Trump sigue fuerte en su camino a la nominación, que al parecer lo tendrá compitiendo por la Casa Blanca nuevamente en contra de Joe Biden, quien también marcha firme hacia su nominación.

Misión de la ONU halla evidencia de violencia sexual en ataques de Hamás el 7 de octubre a civiles israelis

Una misión de la ONU encontró evidencias de violencia sexual en los ataques de Hamás contra de la población civil de Israel del pasado 7 de octubre y en forma posterior. Aunque no logró entrevistar a ninguna víctima de esos crímenes, el organismo concluyó que quizás nunca se llegue a saber lo que ocurrió en ese ámbito. Así lo transmitió la representante especial de la ONU sobre violencia sexual en los conflictos, Pramila Patten quien aseguró que hay “información clara y convincente” de violencia sexual contra los rehenes israelíes que puede seguir ocurriendo mientras están secuestrados.

Y AHORA VAMOS A EL MOSTRADOR MERCADOS Y LAS CRIFRAS PARA HOY…

EL VALOR DE LA UF ES DE $$36.900,86

LA UTM 64.793,0

EL PRECIO DEL DÓLAR OBSERVADO $971,92

EL EURO $1.055,4

LA TASA DE POLÍTICA MONETARIA ESTÁ EN 7,25%

LA BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO EN SU ÍNDICE SELECTIVO REGISTRÓ UN VALOR DE 6.340,77

LO QUE SIGNIFICÓ UNA VARIACIÓN NEGATIVA DE 2,17%

