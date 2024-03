ClicAM: Homenaje a expresidente Piñera convoca a partidos de Chile Vamos, más Amarillos y Demócratas

Homenaje a expresidente Piñera convoca a partidos de Chile Vamos, más Amarillos y Demócratas

A un mes del accidente que le costó la vida al expresidente Piñera, los partidos de Chile Vamos más Amarillos y Demócratas, rindieron homenaje a su figura en el ex congreso nacional. Junto a los partidos políticos llegaron excolaboradores de sus gobiernos, algunos de los que ocuparon las tradicionales chaquetas rojas características de sus administraciones. El momento más emotivo fue durante el discurso de su viuda, Cecilia Morel, quien destacó la actitud de diálogo permanente de Sebastián Piñera. La actividad terminó con la firma de una declaración por parte de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, puesta en una pizarra a modo de homenaje. El partido Republicano no participó, al menos oficialmente, de la ceremonia, pues su presidente explicó que ellos no formaron parte de la coalición del expresidente Piñera.

En medio de críticas por excluir a Israel, ministra Fernández salió a explciar decisión del gobierno

Tras la serie de críticas por la decisión del presidente Boric de excluir a Israel de la Fidae 2024 por la guerra en Gaza contra el grupo terrorista Hamás, la ministra Maya Fernández defendió la decisión del ejecutivo, señalando que se tomó la misma determinación en 2022, cuando Rusia invadió a Ucrania, y las empresas rusas quedaron excluidas de participar en es edición de la Fidae. El embajador de Israel en Chile, consideró que la exclusión se suma a las “hostilidades continuas” que vienen desde el 7 de octubre. Por esa razón analizan retirar al agregado de Defensa y Fuerzas Armadas de Israel en Chile.

Simce logra resultados de aprendizaje previos a la pandemia

Los resultados del Simce trajeron algo de tranquilidad al ministerio de Educación, que vive días complicados con el paro y la situación del Slep de Atacama. Las pruebas de lectura y matemática aplicadas en noviembre del año pasado dieron cuenta de una mejora respecto del año anterior, lo que estadísticamente acerca el nivel de aprendizaje a niveles previos a la pandemia. “Tenemos noticias esperanzadoras para el sistema. Después de tres años de pandemia el sistema educativo está mostrando síntomas de recuperación de aprendizajes, alcanzando puntajes similares a los que teníamos previos a la pandemia”, dijo el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

Preocupación por cementerio clandestino al interior de toma “Nuevo Amanecer” en Cerrillos

La fiscalía regional occidente decidió abrir una investigación de oficio por la denuncia de la alcaldesa subrogante de la comuna de Cerrillos de la existencia de un cementerio clandestino al interior de la toma “Nuevo Amanecer”, en la que se habría sepultado a personas víctimas de homicidios. El lunes recién pasado fue hallado un cadáver envuelto en frazadas en el sector, por lo que el fiscal Marcos Pásten decidió iniciar la indagatoria.

Proyecto de Estabilización de las Tarifas Eléctricas avanza en el Senado y se va a la Cámara

La Sala del Senado aprobó el Proyecto de Ley de Estabilización de las Tarifas Eléctricas, que busca mitigar las alzas de las cuentas de electricidad proyectadas por la Comisión Nacional de Energía y crear un subsidio temporal que permita reducir las cuentas para miles de hogares vulnerables. De esta manera avanza a la Cámara de Diputados para su segundo trámite legislativo.

Estados Unidos manifestó preocupación por el calendario electoral anunciado por Venezuela

Un vocero del Departamento de Estado Norteamericano indicó que la Administración de Joe Biden está preocupada por el anuncio del martes del Consejo Nacional Electoral de Venezuela sobre las elecciones de este año, que en su opinión llega “en medio de una dura represión contra la oposición democrática y la prohibición de que quince candidatos compitan”. Venezuela celebrará sus presidenciales el 28 de julio. El cronograma recoge que las presentaciones de los candidatos serán del 21 al 25 de marzo y apunta que la campaña electoral, que tendrá 21 días de duración, se desarrollará entre el 4 y el 25 de julio. “Estados Unidos mantiene su compromiso con el diálogo constructivo y con unas elecciones competitivas e inclusivas, y hace un llamamiento a Nicolás Maduro y a sus representantes para que cumplan los compromisos recogidos en el acuerdo de la hoja de ruta electoral de Barbados”.

Primarias en EE.UU. Nikky Haley se baja y deja camino a Trump para nominación

El súper martes de las primarias norteamericanas y el apabullante triunfo de Donald Trump por el lado republicano, llevó a su contendora, Nikki Haley, a bajarse de la contienda por la nominación para ser candidata presidencial por los Republicanos. De esta manera, Donald Trump queda solo camino a la elección que probablemente lo enfrentará nuevamente a Joe Biden, mismo escenario que se vivió en noviembre de 2019, cuando el magnate inmobiliario fue a la reelección y perdió con contra del demócrata que actualmente habita la Casa Blanca.

Miles de colombianos salen a las calles a protestar contra Gustavo Petro

Miles de colombianos salieron a la calle a mostrar su oposición a las políticas adoptadas por el presidente colombiano, Gustavo Petro. En las principales ciudades del país las personas se tomaron las calles en marchas, en las que más de 50 mil personas exigieron salvar Colombia. Las marchas fueron una iniciativa encabezada tanto por la oposición ciudadana como por militantes del derechista Centro Democrático, que concentraron distintas voces críticas del Gobierno en las calles.

EL VALOR DE LA UF ES DE $36.918,61

LA UTM 64.793,0

EL PRECIO DEL DÓLAR OBSERVADO $$981,26

EL EURO $1.070,19

LA TASA DE POLÍTICA MONETARIA ESTÁ EN 7,25%

LA BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO EN SU ÍNDICE SELECTIVO REGISTRÓ UN VALOR DE 6.348,02

LO QUE SIGNIFICÓ UNA VARIACIÓN DE 1,42%

