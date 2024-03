ClicAM: CS y RD aprueban unificación del Frente Amplio y se convierten en partido con más militantes

CS y RD aprueban unificación del Frente Amplio y se convierten en partido con más militantes

Finalmente, el partido único del frente amplio es una realidad. Pasadas las 21 horas de este domingo se conocieron los resultados del plebiscito por la Unidad del Frente Amplio, donde militantes de Convergencia Social y Revolución Democrática aprobaron por una aplastante mayoría la unificación de ambos partidos. En el referéndum, que se desarrolló entre sábado y domingo, participaron unas 10 mil personas. Por RD participaron 1.780 militantes, un 7% del padrón. La opción “Apruebo” obtuvo 1.464 votos un 82% y la opción “Rechazo” 298 votos un 17%. En CS, la participación fue de 8.410 personas, un 23% del padrón, con 6.818 votos a favor, (81%) y 1.572 en contra (19%). De esta forma, el nuevo referente se convertirá en el partido político con más militantes en el país, desplazando al partido comunista.

Gobierno celebrará 2 años en el poder con gira en terreno

Para conmemorar los dos años de gobiernos, el presidente Gabriel Boric comenzará una gira de 3 días por la región de El Maule. Su traslado a la zona también será simbólico, pues inaugurará el recorrido Santiago – Talca del tren rápido de EFE. El mandatario pidió a todos sus ministros que los dos años de gobierno deben conmemorarse con las autoridades desplegadas en regiones y con inauguraciones de obras locales. Respecto de la percepción ciudadana de estos dos años, según la encuesta Cadem, el presidente comienza la segunda mitad de su mandato con un 27% de aprobación ciudadana.

Embajador de Israel en Chile no descarta acudir a organismos internacionales por exclusión de la Fidae

El embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, manifestó su preocupación y frustración ante la exclusión de su país de la Fidae y anunció que están evaluando acudir a instancias internacionales en busca de una solución. Cabe recordar que la decisión fue tomada pro el presidente Boric la semana pasada y defendida por él mismo este viernes ante la guerra en Gaza que ha significado más de 30 mil víctimas. Por su parte, la ministra Camila Vallejo, en entrevista con Chilevisión, descartó que se trate de una decisión antisemita y dijo no se trata de un ataque al pueblo judío o israelí, sino más bien de una crítica legítima a un Estado que está “masacrando” a la población civil en esa región.

PDI advierte de estafa a través de falso mensaje del SII

La Policía de Investigaciones levantó una alerta por una serie de denuncias sobre un mensaje sospechoso del Servicio de Impuestos Internos. El mensaje informaba de un supuesto problema por la información de emisión de boletas de honorarios. Sin embargo, se trata de una maniobra de phishing, que no es más que un mail falso con uno o más links hacia servidores maliciosos para capturar datos o engañar a personas. Por tanto, el llamado es siempre a verificar la autenticidad de las comunicaciones recibidas por email y a no clicar en links que reciba. Recuerde, las empresas y servicios del estado no le enviaran links en sus comunicaciones. Este decía: “Le informamos que se han identificado problemas en la información de emisión de sus boletas electrónicas”.

Oscar 2024 Oppenheimer la ganadora y Chile se queda sin premios

En un hecho histórico, el cine chileno tenía dos nominaciones a los premios Oscar 2024, sin embargo y pese a la gran calidad de las piezas nominadas, no se logró ninguna estatuilla. La competencia fue feroz para la Memoria Infinita de Maite Alberdi, quien perdió ante “20 días en Mariopol” un relato de los primeros días de la invasión rusa a Ucrania. Y el Conde, de Pablo Larraín, perdió en mejor fotografía ante la película de la Noche, Oppenheimer. Dicho esto, la película de Christopher Nolan se llevó la mayor cantidad de estatuillas entre las que figuran mejor película, mejor dirección, mejor actor y mejor actor de reparto.

Ejercito de EE.UU. Rescató por aire a personal de su embajada en Haití

El Ejército estadounidense llevó a cabo una operación para sacar por aire del país al personal no esencial de su embajada en Haití y añadió fuerzas militares para reforzar su seguridad. Esto se da en medio de la violencia que sacuda a la nación caribeña, que amenaza la estabilidad del gobierno del primer ministro Ariel Henry, quien se encuentra en Nairoby en búsqueda de un acuerdo para la misión de la ONU que aún no se concreta en su nación. La delegación de la Unión Europea también cerró temporalmente sus oficinas en Haití y redujo su personal al mínimo.

Milei y Cristina Fernández se enfrentan en X

Una serie de cruces tuvieron este fin de semana el presidente argentino Javier Milei y la expresidenta Cristian Fernández. Primero el Gobierno de Argentina anunció la anulación de una medida que aumentaba un 48% el sueldo de los funcionarios del Poder Ejecutivo. Fernández habría criticado fuertemente la medida a lo que Esto lo criticó con fuerza Cristina Fernández, que tuvo cruces con Javier Milei a través de la red social X. “Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones, ¿qué le parece si le anulo los $14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima? Estimo no va a quejarse”

Horas después, la expresidenta le respondió. “¿Qué hacía presidente a esa hora amenazando por redes?” y siguió “Cálmese, presidente, en ese lugar que usted hoy tiene el honor de ocupar, hay que tener templanza y sobre todo estar tranquilo y descansar en los horarios habituales que lo hace la gente”

Estado de emergencia en La Paz por fuertes lluvias

Las autoridades bolivianas declararon un estado de emergencia en La Paz por los daños producidos por las fuertes lluvias y que dejaron casas destruidas y daños en infraestructura. El presidente, Luis Arce, se comprometió a enviar maquinaria pesada y 3.000 efectivos a las zonas afectadas. Las torrenciales lluvias dejaron inundaciones en barrios y dejaron zonas de la ciudad aisladas y sin suministro de agua y electricidad.

