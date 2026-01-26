La Semana Política: El desembarco de la derecha empresarial en el gabinete de emergencia de Kast

En un nuevo programa de Las Semana Política, la investigadora de la Fundación Jaime Guzmán, Teresa Zañartu, y el abogado del Partido Socialista, Julián Ortiz, analizaron la gira del presente electo por Centroamérica y el anuncio de su primer gabinete con protagonismo de la derecha empresarial.

Respecto a la polémica por los dichos de la nueva vocera de gobierno, Mara Sedini, en relación a las conversaciones previas para que la exfiscal Trinidad Steinert sumiera como ministra de Seguridad, Zañartu señaló: “no creo que el nombre de la fiscal haya sido el primero en la lista o la opción que se les vino primero a la cabeza, porque podrían haber optado por una cara territorial más conocida como Rodolfo Carter”.

“Hay que ver cómo se desarrolla este precedente de sacar ministros de otros poderes del Estado. Esto le pone más incentivos perversos a un procedimiento que ya cuenta con incentivos para cerrar causas rápido y emitir declaraciones para ir escalando. (…) Es un buen nombre, pero ojalá que este tipo de nombramientos sea algo excepcional si no se le puede crear un flanco al presidente electo, y no coincido con el fundamento fáctico de las críticas que se le hicieron a la ministra (Steinert)”, agregó.

Sobre el diseño independiente del nuevo gabinete, la abogada indicó que “es un desafío enmarcado dentro de lo que se ha expresado como un gobierno de emergencia. Si el presidente busca que su autoridad sea escuchada y tenga soluciones rápido, es una alternativa válida que elija nombres que respondan más a él que a un partido. Un gobierno de emergencia llama a que haya caras nuevas en un contexto en que los partidos están con una débil evaluación. Sin embargo, los partidos políticos sí son importantes para cerrar flancos internos”.

Por su parte, Ortiz declaró que “lo interesante de este primer gabinete de José Antonio Kast es la preponderancia de la fuerza que tiene la derecha empresarial, versus otras derechas más conservadores, gremialistas, que es la que representa José Antonio Kast. Uno hubiera esperado que el gremialismo tuviera más relevancia en el gabinete. El hecho de que el canciller sea un exgerente general de una gran empresa es una demostración evidente de eso”.

“Me parece que es una apuesta, es una apuesta a que él basta para ser la voz del conservadurismo en Chile y que él como Presidente es suficiente para contrarrestar. Y evidentemente en los nombramientos de subsecretarías que se han conocido hay un fuerte componente de gremialismo. Creo que Kast trató de hacer, como todo Presidente, un equilibrio entre fuerzas más que entre partidos. Antes los partidos representaban las fuerzas políticas, ahora los partidos en Chile están tan desmejorados que las fuerzas políticas se representan así mismas”, añadió.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>