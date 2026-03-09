La Semana Política: la antesala al cambio de mando y las claves del debut de Kast en Presidencia

En un nuevo programa de La Semana Política, la investigadora de la Fundación Jaime Guzmán, Teresa Zañartu, y el abogado del Partido Socialista, Julián Ortiz, analizaron el reencuentro que bajó la tensión entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo, José Antonio Kast, a menos de 48 horas del cambio de mando.

En ese sentido, Zañartu abordó la actitud con la que el líder republicano debutará como presidente el próximo 11 de marzo, donde -a su juicio- con todas las discordancias de información ha ganado más peso hacer algún tipo de auditoría o chequeo al gobierno saliente, “pero la pregunta es cuán público hacerlo, ahí hay una decisión que tomar”.

“Por eso yo creo que es tan importante que se hayan vuelto a reunir, es mucho más probable que un presidente enojado con el otro lo audite públicamente o lo acuse en el espacio público, versus que si se intentan recomponer las relaciones”, dijo.

Respecto a la futura relación de Kast con el Congreso, la abogada señaló que “para empezar a ver acciones del presidente electo cara a cara con el Congreso va haber que esperar un poco”, debido a que todavía está pendiente la elección de las mesas de ambas cámara, además de las presidencias de la comisiones.

“Yo creo que va analizar cómo se conforma. Tiene varios representantes en la Cámara de Diputados, se puede apoyar en su partido, pero también está el Partido de la Gente con Pamela Jiles. Entonces yo creo que va a esperar eso y se va a enfocar altiro en hacer lo que la potestad reglamentaria y constitucional le otorga”, agregó.

Por su parte, Ortiz reparó en que “un traspaso de tres meses es una cosa que no existe en ninguna parte del mundo”, tiempo que -según dijo- terminó por pasarle la cuenta al gobierno entrante, debido a la ansiedad y apresuramiento “sobre todo en el tema internacional”.

“A mi me complica que José Antonio Kast tome como propia esa doctrina del derecho internacional -que concibe el ejercicio de las relaciones internacionales como un ejercicio de poder y no como diplomacia- porque a Chile lo deja en una posición desmejorada. Un país como el nuestro necesita de relaciones basadas en la diplomacia para poder defender sus intereses. Y, por lo tanto, necesita estar en contra de esta doctrina del poder y de las esferas de influencia que propone Donald Trump. Entonces me preocupa que el Presidente Kast no quiera ver eso”, advirtió.