La Semana Política: los primeros días del Presidente Kast y la búsqueda por el control de la agenda

En un nuevo programa de La Semana Política, la cientista política del Instituto Libertad, Catalina Riquelme, y el abogado del Partido Socialista, Julián Ortiz, abordaron la gran cantidad de anuncios durante la primera semana de Gobierno, lo que le ha permitido al Ejecutivo copar la agenda política y legislativa. Medidas que apuntan a la implementación del llamado plan de Reconstrucción Nacional, la eventual modificación al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), la puesta en marcha del Plan Escudo Fronterizo en el norte, entre otros temas.

“Lo que se ha llamado el copamiento a mí me parece más bien una estrategia de campaña continua, que la primera semana está bien y creo que tuvo rédito para el Presidente Kast, pero le auguro un rápido desgaste, si no pasamos a una visión más de Estado, más de Presidente, más de Gobierno, con una visión más a largo plazo y menos contradictoria. Esa batalla creo que sirve mucho para las campañas, pero no creo que sirva tanto para gobernar”, advirtió Ortiz.

Respecto al plan Escudo Fronterizo, el abogado recordó la promesa del mandatario de expulsar 300 mil migrantes en 98 días. “Cuando se le preguntaba cómo lo iba a hacer, él decía muy simple: con autoridad. Esa era la respuesta, una respuesta bastante básica, pero que le rindió electoralmente muy bien. Ahora hay que cobrar la apuesta, él tiene que cumplir con lo que prometió. Parece que no era tan fácil y por eso creo que echa mano a acciones como la zanja, que a mi parecer es una performance de seguridad”, indicó.

Por otro lado, la investigadora del Instituto Libertad señaló que, a propósito de Escudo Fronterizo, el Gobierno busca instalar “una señal simbólica, importante y real de que se está haciendo cargo del tema de la migración”.

“Al estar en un sistema con una alta desconfianza desde la ciudadanía hacia las instituciones y hacia la política en general, demandan evidentemente políticas que son más efectivas. Las democracias, asimismo, también se construyen en base a símbolos políticos, en base a gestos que tú tienes que mostrar”, enfatizó.

En ese sentido, Riquelme añadió que “la migración constituye problemas mucho mayores que tienen que ver, no solamente con la migración irregular, sino que también con problemas de narcotráfico, contrabando de vehículos, entre tantas otras cuestiones que se abordan en esta materia. Entonces, desde el punto de vista de las medidas que hoy, recordémoslo, a una semana recién del gobierno, se están llevando adelante, no podemos solamente acotar el debate a la priorización de las zanjas. (…) Es un sistema mucho más integral”.