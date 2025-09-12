Al Pan Pan: Carlos Basso y Raúl Leiva (PS) sobre plan de búsqueda y carrera presidencial

Siguen los análisis tras el debate presidencial en Chilevisión. Respecto del desempeño de la carta del oficialismo, Jeannette Jara, llamó la atención el emplazamiento a José Antonio Kast por el tema de los bots, cuando le planteó que “tienes que tener los pantalones bien puestos y ser más directo” para aclarar si tiene o no relación con posteos que la perjudican a ella y también a Evelyn Matthei.

En tanto, el analista político de la universidad de Talca, Mario Herrera, destacó ayer en Al Pan Pan que “uno esperaba el todos contra Kast y no el todos contra Jara”, esto considerando que el líder republicano, ME-O, Johannes Kaiser, Franco Parisi e incluso Eduardo Artés la cuestionaron por diversas temáticas.

Hoy en Al Pan Pan, hoy con Fran Castillo: conversamos con el diputado por la Región Metropolitana Raúl Leiva (PS) sobre cómo quedó configurada la carrera presidencial tras el debate televisado del miércoles.

También conversamos con el editor de la Unidad de Investigación de El Mostrador, Carlos Basso, a propósito del último capítulo de Punto por Punto, que abordó el caso de torturas a un funcionario del Hospital Base de Osorno.