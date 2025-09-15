Al Pan Pan: Bárbara Figueroa y Nicolás Liendo sobre carrera presidencial y democracia en el mundo

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), se refirió a la determinación del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que excluyó del padrón electoral a Daniel Jadue, actualmente investigado en el caso Farmacias Populares. Por este motivo, él no podrá ser candidato al parlamento.

“Hay que respetar lo que los tribunales han determinado y como había señalado con anterioridad, a mí me parecía mucho más aconsejable que se dedicara a su defensa”, comentó la abanderada del Partido Comunista. Sin embargo, la secretaria general de la tienda, Bárbara Figueroa, apuntó que “no compartimos” la decisión del órgano, y que “nos parece que ha habido arbitrariedad”.

Hoy en Al Pan Pan: conversamos con Bárbara Figueroa a propósito del nuevo capítulo en el caso Farmacias populares y cómo impacta en el desarrollo de la campaña presidencial.

También conversamos con el oficial de programa en la Oficina regional de América Latina y el Caribe, IDEA Internacional, Nicolás Liendo, a propósito del informe “Estado Global de la Democracia 2025”. El documento indica que la mayoría de los países empeoran en esta área, y la libertad de prensa alcanza su nivel más bajo en 50 años.