Al Pan Pan: Jorge Atton y Paulina Astroza sobre apoyos desde el piñerismo a Kast y 80° Asamblea ONU

Si bien Evelyn Matthei realizó un punto de prensa con representantes del piñerismo e incluso con familiares del exmandatario, esto no impidió que algunos decidieran apoyar a otra carta a La Moneda.

Así ocurre con un grupo de otrora autoridades del fallecido presidente, como los exministros Marcela Cubillos y Rodrigo Álvarez, o los exsubsecretarios Ricardo Irarrázaval y Álvaro Cruzat. Todos hicieron público su respaldo al líder de Republicano, José Antonio Kast.

En este escenario, Magdalena Piñera Morel, hija mayor de Sebastián Piñera, se contactó con exintegrantes del gabinete en sus dos períodos y los invitó a una reunión junto a Matthei hace algunos días.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el exsubsecretario de Telecomunicaciones en el primer gobierno de Sebastián Piñera, intendente de La Araucanía en el segundo e integrante del directorio de TVN entre 2016 y 2018, Jorge Atton, sobre su apoyo al abanderado de Republicanos.

Además conversamos con la doctora en Ciencias Políticas y Sociales y académica de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, sobre el desarrollo en Nueva York de la 80° Asamblea General de la ONU. El evento está caracterizado, en general, por los desarrollos de la guerra en Ucrania y el genocidio en Gaza, y en lo particular, por la que será la última intervención de Gabriel Boric ante el pleno en calidad de Presidente de Chile.