Balance del 18-O, caso Hermosilla y nuevos acuerdos entre Chile y Bolivia

1. Conmemoración del 18-O deja 29 detenidos y seis carabineros lesionados

La conmemoración de los siete años del estallido social dejó 29 personas detenidas y seis carabineros lesionados, según el balance policial. Durante la marcha realizada en el centro de Santiago se registraron enfrentamientos entre encapuchados y funcionarios de Control de Orden Público. Por la noche, un bus RED fue incendiado en Pedro Aguirre Cerda y otro vehículo del transporte público fue atacado en Peñalolén. En Maipú, un grupo intentó ingresar por la fuerza a un supermercado, pero Carabineros impidió el saqueo. Los incidentes ocurrieron durante las actividades del domingo 18 de octubre.

2. Gobierno prepara expulsión de condenados extranjeros y nueva cárcel modular

El Gobierno prepara una iniciativa para permitir que determinadas penas privativas de libertad impuestas a personas extranjeras condenadas puedan ser sustituidas por su expulsión de Chile. La medida forma parte de una nueva agenda penitenciaria que también contempla la construcción de una cárcel modular. El Ejecutivo busca abordar la presión sobre el sistema carcelario y avanzar en sus compromisos de seguridad y política migratoria. Ambas propuestas deberán precisar sus requisitos, mecanismos de aplicación y controles legales. Por ahora, se trata de iniciativas en preparación y no de medidas vigentes.

3. Gobierno evalúa evacuar 70 viviendas en Las Condes por riesgo de aluviones

El Gobierno evalúa la evacuación preventiva de cerca de 70 viviendas en Las Condes ante las precipitaciones previstas para el martes 20 de octubre. Tras inspeccionar las quebradas precordilleranas, las autoridades confirmaron que todavía existe acumulación de sedimentos en Quebrada Honda y material rocoso en otros sectores. El delegado presidencial Germán Codina advirtió que las evacuaciones podrían concretarse durante la tarde del martes. Senapred declaró Alerta Roja por riesgo de aluviones en diez comunas de la Región Metropolitana. Las medidas buscan prevenir nuevos daños tras la emergencia de San Carlos de Apoquindo.

4. Ley Miscelánea de Kast comenzará a regir el 1 de noviembre

La Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social fue publicada el sábado en el Diario Oficial y comenzará a aplicarse gradualmente desde el 1 de noviembre. Entre las primeras medidas se encuentran beneficios tributarios para empresas exportadoras de servicios, una reducción de los pagos provisionales mensuales del Régimen Pyme y nuevas herramientas de fiscalización para el Servicio de Impuestos Internos. En diciembre comenzará una exención transitoria del IVA para determinadas viviendas nuevas. La reducción gradual del impuesto corporativo, en tanto, se iniciará durante 2027.

5. Caso Hermosilla: chats revelan filtraciones del exfiscal Manuel Guerra

Una investigación de El Mostrador reveló conversaciones en las que el exfiscal regional metropolitano Oriente Manuel Guerra entregó información sobre causas criminales al abogado Luis Hermosilla. Los mensajes incluyen antecedentes de al menos tres investigaciones por muertes sospechosas y la detención de una familiar del expresidente Sebastián Piñera por conducción en estado de ebriedad. Parte de la información fue transmitida posteriormente a Andrés Chadwick. Los intercambios también muestran comunicaciones relacionadas con decisiones sobre causas investigadas por el Ministerio Público. Los antecedentes reabren preguntas sobre la reserva de las investigaciones. [*]

6. Asesor de Cancillería fue condenado por malversación en Bolivia

Una investigación de El Mostrador reveló que César Quiroga Soria, abogado asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue condenado en Bolivia por malversación de fondos públicos. La sentencia fue dictada en 2004 y posteriormente ratificada en 2013, en una causa vinculada a la compra irregular de un terreno por parte del municipio de La Paz. Quiroga continúa desempeñando funciones en Cancillería. Su hermano Gonzalo trabajó brevemente en el Ministerio de Ciencia y dejó el cargo tras conocerse denuncias en su contra. Hasta la publicación del reportaje, las reparticiones consultadas no habían entregado respuestas.

7. Chile y Bolivia firman acuerdos de cooperación, pero embajadas siguen pendientes

Los presidentes José Antonio Kast y Rodrigo Paz firmaron acuerdos de cooperación durante la visita oficial del mandatario chileno a Bolivia. Los compromisos incluyen la modernización de un acuerdo comercial, conectividad digital mediante el proyecto Humboldt y colaboración en minería, energía y seguridad fronteriza. También se abordaron medidas para mejorar los pasos fronterizos y la infraestructura vinculada al comercio. La visita constituye un acercamiento bilateral después de décadas sin un encuentro presidencial chileno de estas características en territorio boliviano. Sin embargo, no se acordó restablecer relaciones diplomáticas a nivel de embajadores.