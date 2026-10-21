ClicAM: recortes en derechos humanos y municipios mantienen clases suspendidas por temporal

Organizaciones denuncian recortes para la búsqueda de desaparecidos y sitios de memoria

Más de 50 organizaciones de derechos humanos denunciaron que el proyecto de Presupuesto 2027 reduce recursos para buscar a detenidos desaparecidos y sostener los sitios de memoria. Según su análisis, los fondos del Servicio Médico Legal para pericias del Plan Nacional de Búsqueda caen un 42,21 % real. El programa exclusivo de sitios de memoria baja de 1.689 a 683 millones de pesos y pierde sus fondos de inversión. La dirigenta Alicia Lira advirtió que las rebajas obstaculizan la búsqueda y cuestionó el retroceso en las políticas de verdad, justicia y memoria.

Municipios mantienen clases suspendidas y temporal provoca nuevas evacuaciones

El retorno a clases anunciado por Educación tiene excepciones este miércoles. La Florida, Puente Alto, Buin, Isla de Maipo y Peñaflor suspendieron actividades en recintos municipales. En San José de Maipo, la medida incluye cinco establecimientos. También hay suspensiones en comunas de Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins. La Región Metropolitana mantiene alerta roja; el temporal provocó inundaciones en Peñalolén y evacuaciones en Talagante. En Arauco se ordenó evacuar a 152 familias por riesgo de derrumbes. Las familias deben confirmar la situación de su establecimiento.

Superintendencia abre procesos contra las siete AFP por pérdidas de los fondos D y E

La Superintendencia de Pensiones abrió procesos sancionatorios contra las siete AFP para establecer si incumplieron sus deberes de lealtad y diligencia en las inversiones de los fondos D y E. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, ofició al organismo para que en cinco días hábiles entregue antecedentes sobre la caída del fondo E y las medidas para resguardar a los afiliados. Jorge Quiroz y Daniel Mas sostuvieron que las restricciones aplicadas por el actual Gobierno evitaron pérdidas mayores y volvieron a cuestionar a la administración anterior. El procedimiento aún no determina infracciones.

Diputados exigen explicaciones por asesor de Cancillería condenado en Bolivia

La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara acordó por unanimidad pedir explicaciones a Cancillería por la contratación del abogado César Quiroga Soria. Una investigación de El Mostrador reveló que fue condenado en Bolivia por malversación de fondos públicos, con una sentencia ratificada en 2013. El asesor trabaja en la Secretaría General de Política Exterior y recibe una remuneración bruta mensual de 3,6 millones de pesos. El ministerio afirmó que cumple los requisitos y no tiene condena penal, pero no aclaró específicamente los antecedentes de la sentencia boliviana.

Gobierno propone quitar al INDH la facultad de presentar querellas

El Gobierno ingresó un proyecto que elimina la facultad del Instituto Nacional de Derechos Humanos para presentar querellas criminales y la reemplaza por denuncias ante los organismos competentes. La iniciativa reduce de 11 a cinco los integrantes de su Consejo y establece períodos de cuatro años, renovables una vez. La diputada Lorena Fries advirtió que los cambios debilitan su capacidad de protección y su independencia. Desde la derecha, Gloria Naveillán pidió tramitar la reforma con rapidez y Sergio Bobadilla planteó cerrar el organismo. El proyecto pasó a las comisiones de Derechos Humanos y Hacienda.

Narcomaderas: juez suspende la destrucción de cargamentos y abre debate sobre nuevos peritajes

El Juzgado de Garantía de Arica ordenó suspender por 60 días la destrucción de cargamentos del caso narcomaderas, tras una solicitud de las defensas de 23 empresas bolivianas. Los abogados cuestionaron la representatividad de los análisis que detectaron trazas de drogas en contenedores retenidos en Arica, Valparaíso y San Antonio. La Fiscalía defendió sus procedimientos y aceptó discutir un segundo análisis. El tribunal fijó una audiencia para el 29 de octubre. En la diligencia también se advirtió que faltan actas oficiales sobre quemas de evidencia ya realizadas.

Congreso despacha proyecto que agiliza expulsiones administrativas de extranjeros

El Senado despachó el proyecto que agiliza las expulsiones administrativas de extranjeros, con 37 votos a favor y una abstención. La iniciativa permite a la Policía de Investigaciones ingresar a domicilios para detener a personas con órdenes de expulsión firmes, previa autorización judicial. También eleva de tres a cinco años la prohibición mínima de reingreso y reduce de diez a cinco días el plazo para reclamar judicialmente una expulsión. El proyecto nació durante el gobierno de Gabriel Boric y fue retomado por la administración de José Antonio Kast. Falta el control del Tribunal Constitucional.

Robo de cobre: operativo deja 59 detenidos y Codelco reporta 36 denuncias desde marzo

La investigación por robo y comercialización ilegal de cobre en O’Higgins dejó 59 detenidos en el primer balance del operativo Veta Roja. Codelco informó que la causa reúne 36 denuncias por robo y hurto presentadas desde marzo, por hechos que afectan a El Teniente y a empresas colaboradoras. Dos personas fueron detenidas dentro de las instalaciones mientras trabajaban. El despliegue movilizó a más de 300 funcionarios de la Policía de Investigaciones en Rancagua, Machalí, Coya y Mostazal. La estatal anunció que seguirá colaborando y ejercerá acciones judiciales contra quienes resulten responsables.