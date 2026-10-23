AFP no reconocen el error mientras jubilados pierden plata y la esperanza

Han sido los propios jubilados quienes han salido a contar, con desesperanza, las consecuencias que están enfrentando. Son muchas las personas que sienten que “han perdido lo que no deberían perder”, luego de que todas las AFP optaran por una combinación de una fuerte apuesta a la baja de tasas, una elevada exposición a renta fija de larga duración y swaps, y una alta concentración de riesgo precisamente en el fondo más conservador.

Se trata de personas próximas a jubilar o que ya iniciaron ese proceso y que hoy miran con angustia un escenario que podría agravarse por las condiciones del mercado laboral.

“Lo que dicen muchos, es una recomendación, que (…) no la comparto para nada, es que entonces manténgase, no jubile. Postergue su jubilación. Bueno, pero esa es una linda recomendación cuando la persona tiene acceso a empleo”. Y ese es precisamente uno de los problemas.

La cifra oficial más reciente disponible para Chile muestra una tasa de desocupación de 9,6 %, correspondiente al trimestre móvil junio-agosto de 2026, según la Encuesta Nacional de Empleo del INE. Frente a este escenario, los especialistas plantean que la única manera de comenzar a superar el círculo de desconfianza que se ha instalado es conformar una comisión técnica integrada por economistas, especialistas financieros y abogados.

Y que, independientemente de si es la Superintendencia de Pensiones o el Congreso el que lidere esa instancia, se garantice que no termine convertida en un nuevo volador de luces ni en una solución política que termine cortando el hilo por lo más delgado.

Si quieres conocer todos los antecedentes sobre lo ocurrido con la caída del Fondo E –presentado históricamente a los afiliados como el menos riesgoso del sistema–, revisa este Punto por Punto de El Mostrador, con Paulina de Allende-Salazar.

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