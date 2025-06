Canciller Abbas Araqchi: “Irán continuará defendiendo el territorio por todos los medios necesarios”

Después del ataque de Estados Unidos a Irán, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en una rueda de prensa en Estambul, y antes de partir a Moscù, condenó el ataque de las fuerzas estadounidenses a las instalaciones nucleares, calificándola de violación de los principios de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional. Araqchi afirmó que su paìs responderá a la agresión y pidió a la ONU medidas de respuesta contra Washington por violar el derecho internacional.

“ La República Islámica de Irán recuerda a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, al secretario general de las Naciones Unidas, al Organismo Internacional de Energía Atómica, al organismo y a otros organismos internacionales pertinentes, su deber y responsabilidad de adoptar medidas urgentes y decisivas en respuesta a esta violación del derecho internacional. El silencio ante una agresión tan flagrante hundirá al mundo en un nivel de peligro y caos sin precedentes. La humanidad ha llegado demasiado lejos como para permitir que un matón sin ley nos lleve de nuevo a la ley de la selva. La República Islámica de Irán pide al Consejo de Seguridad que convoque una sesión de emergencia p ara condenar inequívocamente el acto criminal de agresión de los Estados Unidos contra Irán y exigir cuentas al gobierno de Washington por sus violaciones de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas del derecho internacional”, dijo el canciller iraní Abbas Araqchi desde Turquìa, antes de partir a Moscù para reunirse con el presidente Vladimir Putin..

El canciller aseguro que la República Islámica de Irán defenderá su territorio y seguridad por todos los medios necesarios, en respuesta tanto a la agresión estadounidense como a las acciones del régimen israelí. Araqchi criticó al presidente Trump por no cumplir su promesa de poner fin a la participación de Estados Unidos en conflictos en la región y por traicionar a Irán en el ámbito diplomático.

“El acto de agresión estadounidense contra las instalaciones nucleares pacíficas de Irán constituyen no solo una flagrante violación a la Carta de las Naciones Unidas, especialmente la prohibición del uso de la fuerza prevista en el artículo 2, párrafo 4 y la obligación de respetar la integridad territorial y la soberanía del Estado, sino también una violación de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No se puede enfatizar lo suficiente el devastador golpe que Estados Unidos, miembro permanente del Consejo de Seguridad, ha asestado al régimen global de no proliferación” señaló el diplomàtico iraní.

Y agregó: “La República Islámica de Irán continuará defendiendo el territorio, soberanía, seguridad y al pueblo por todos los medios necesarios, no solo contra la agresión militar estadounidense, sino también contra las acciones imprudentes e ilegales del régimen israelí”.Si bien el presidente Trump fue elegido con la intención de poner fin a la costosa participación de Estados Unidos en guerras eternas en nuestra parte del mundo, no solo ha traicionado a Irán al abusar de nuestro compromiso con la diplomacia, sino que también ha engañado a sus propios votantes a someterse a los deseos de un criminal de guerra buscado que se ha acostumbrado a explotar las vidas y la riqueza de los ciudadanos para promover los objetivos del régimen israelí”.

El Consejo de Seguridad de reúne a solicitud de Irán

En la sesión de emergencia solicitada este domingo por su país tras los ataques perpetrados anoche por la aviación estadounidense contra tres plantas nucleares iraníes, el embajador de Iràn ante el Consejo de Seguridad, Amir Saeid Iravani recordó que su país se reserva “el derecho total y legítimo de defenderse contra la insolente agresión de Estados Unidos y de su peón israelí”.

Irán declaró este domingo ante la ONU que serán las fuerzas armadas del país las que decidirán “el momento, la naturaleza y la escala de la respuesta proporcional de Irán”, según dijo el embajador ante el Consejo de Seguridad, Amir Saeid Iravani, máxima autoridad iraní en la sede de Nueva York

Iravani pintó a su país como “un amante de la paz, miembro fundador de las Naciones Unidas y con 5.000 años de cultura y civilización”, que ha sido atacado por EE.UU., “el único estado que ha usado alguna vez armas nucleares, asesinando con ellas a millones de personas en dos ciudades” (Hiroshima y Nagasaki) y que ahora usa el “pretexto” de que quiere impedir a Irán obtener armas nucleares.

El diplomático iraní cargó también contra el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA, que tiene a su cargo la inspección de los sitios nucleares iraníes para garantizar que no producen un arma atómica), así como contra Francia, Alemania y el Reino Unido por la “hipocresía” y el “doble rasero” que practican ignorando al otro poder nuclear en la región, Israel, que aunque nunca lo haya reconocido, oficialmente, tiene “miles de cabezas nucleares”, dijo el embajador.