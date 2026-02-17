Presidente Boric escribe al Papa León XIV por crisis humanitaria en Cuba

El Presidente Gabriel Boric remitió una carta al Papa León XIV, a través del Nuncio Apostólico en Chile, en la que expresó su preocupación por la crisis humanitaria que atraviesa Cuba y sus efectos en la vida cotidiana de la población.

En la misiva, el Mandatario detalló el impacto de la situación en el acceso a alimentos, el funcionamiento de hospitales, el transporte público y el suministro eléctrico, subrayando que el bienestar de las personas debe situarse por sobre las disputas geopolíticas.

Boric sostuvo que una salida sostenible a la crisis requiere avances sustantivos en democracia y derechos humanos, incluyendo la liberación de personas detenidas por motivos políticos. Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer los canales de diálogo y cooperación internacional para enfrentar la emergencia.

El envío de la carta se enmarca en la preocupación expresada por el Ejecutivo frente al deterioro de las condiciones sociales en la isla y en el interés de Chile por promover soluciones que combinen asistencia humanitaria con estándares democráticos.