Presidente Boric escribe al Papa León XIV por crisis humanitaria en Cuba
El Mandatario envió una carta al pontífice, vía el Nuncio Apostólico en Chile, en la que abordó el impacto de la crisis cubana en alimentos, salud, transporte y electricidad. Planteó que el bienestar de la población debe primar sobre disputas geopolíticas y llamó a avances en democracia y DD.HH.
El Presidente Gabriel Boric remitió una carta al Papa León XIV, a través del Nuncio Apostólico en Chile, en la que expresó su preocupación por la crisis humanitaria que atraviesa Cuba y sus efectos en la vida cotidiana de la población.
En la misiva, el Mandatario detalló el impacto de la situación en el acceso a alimentos, el funcionamiento de hospitales, el transporte público y el suministro eléctrico, subrayando que el bienestar de las personas debe situarse por sobre las disputas geopolíticas.
Boric sostuvo que una salida sostenible a la crisis requiere avances sustantivos en democracia y derechos humanos, incluyendo la liberación de personas detenidas por motivos políticos. Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer los canales de diálogo y cooperación internacional para enfrentar la emergencia.
El envío de la carta se enmarca en la preocupación expresada por el Ejecutivo frente al deterioro de las condiciones sociales en la isla y en el interés de Chile por promover soluciones que combinen asistencia humanitaria con estándares democráticos.