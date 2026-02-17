Congreso de Perú destituyó al presidente interino José Jerí: el octavo gobernante en 10 años

Con 75 votos a favor y 21 en contra, el Parlamento peruano destituyó este martes al presidente interino, José Jerí, a menos de dos meses de las elecciones generales. Jerí había asumido la presidencia en octubre pasado, luego de que el Parlamento declarara la vacancia de Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”. A su vez, Boluarte había llegado al cargo tras la destitución de Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso en 2022.

La salida de Jerí se produjo tras la difusión de reuniones no registradas en su agenda oficial con empresarios chinos, entre ellos Zhihua Yang, empresario vinculado a proyectos energéticos y con el empresario Jiwu Xiaodong, quien se encontraba bajo arresto domiciliario por actividades ilegales.

El caso, conocido públicamente como “Chifagate”, derivó en investigaciones por presunto tráfico de influencias, en interacciones que no estaban registradas en su agenda presidencial. El exmandatario reconoció que asistir a esos encuentros fue un error, aunque negó haber cometido actos ilegales.

En paralelo, se abrió otra investigación a principios de febrero, por la contratación irregular de cinco jóvenes profesionales que visitaron el despacho presidencial, en algunos casos en días feriados o en horarios nocturnos, y posteriormente obtuvieron cargos en entidades públicas. Los contratos irregulares, con remuneraciones de hasta los 3.000 dólares, abrió sospechas como posible evidencia de soborno.

La censura alcanzó a toda la Mesa Directiva del Congreso, por lo que el Parlamento deberá elegir nuevas autoridades. Quien asuma la presidencia lo hará de manera transitoria hasta el 28 de julio, cuando se instale el nuevo gobierno tras las elecciones generales previstas para abril.

La sucesión de destituciones y cambios en el Ejecutivo se ha convertido en una constante en la política peruana desde 2016. Al haberse aprobado las mociones de censura, la Mesa Directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República