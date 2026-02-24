México despliega 10.000 militares tras ola de violencia por la muerte de “El Mencho”

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder y cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desencadenó una violenta represalia del crimen organizado que obligó al gobierno a desplegar 10.000 militares para proteger a la población en los territorios más afectados, principalmente en el estado de Jalisco. También te puede interesar: Muerte del capo del Cartel Jalisco NG desata ola de violencia nacional en México ¡Se quebraron a don Mencho! El operativo que puso fin a la carrera del narcotraficante más buscado de México se ejecutó el domingo en la localidad de Tapalpa, Jalisco, con apoyo de información de inteligencia proporcionada por Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por su captura. “El Mencho”, resultó herido durante el enfrentamiento con militares y murió mientras era trasladado hacia un centro hospitalario. A lo largo del domingo, células del CJNG desplegaron una ofensiva simultánea en 20 de los 32 estados del país, incluido el Estado de México. Los ataques incluyeron bloqueos de rutas, quema de vehículos, agresiones a gasolineras, comercios y bancos, además de enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad. El balance final fue de al menos 75 muertos, lo que incluía 27 agentes de seguridad, 46 presuntos integrantes del crimen organizado y una víctima civil.

Uno de los episodios más graves ocurrió en las inmediaciones del balneario de Puerto Vallarta. La cárcel de Ixtapa fue atacada a balazos por un grupo armado que además derribó el portón de acceso con un vehículo, lo que permitió la fuga de 23 reclusos y dejó un guardia muerto. El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, confirmó los hechos.

“La información que se tiene, el pase de lista, son 23 los PPL (personas privadas de la libertad) que están evadidos y ya se están haciendo los alertamientos correspondientes a las diferentes entidades federativas para su captura”, declaró Hernández.

Según el funcionario, el ataque fue perpetrado desde el exterior de la cárcel, y las autoridades activaron de inmediato operativos de búsqueda en varios estados para recapturar a los fugados. Las identidades de los 23 reos se mantuvo reservada, y las autoridades reiteraron que la prioridad es su localización, además de reforzar la seguridad del recinto tras el ataque.

Según detalló el secretario de Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, las fuerzas especiales del Ejército mexicano ubicaron al capo gracias a trabajos de inteligencia que permitieron rastrear a una persona de confianza de una de sus parejas. El Mencho intentó huir hacia una zona boscosa, pero fue interceptado y resultó herido junto a dos de sus escoltas, luego fue trasladado en helicóptero, donde falleció durante el vuelo antes de llegar a recibir atención médica.