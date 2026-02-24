¡Se quebraron a don Mencho! Esa fue la alarma que se trasmitió por redes, mensajerías y todo tipo de comunicaciones el domingo pasado en la mañana.

A una hora aún no determinada, efectivos del Ejército mexicano iniciaron un operativo en el pueblo de Tapalpa, Jalisco, a fin de capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Dada la resistencia que encontraron, se operó un violento enfrentamiento en el cual se dio de baja a la mayoría de la escolta del capo, incluso se le habrían infligido graves heridas que posteriormente provocaron su deceso.

La noticia corrió como pólvora y en pocas horas en más de 11 estados de la federación mexicana se vivieron horas de terror y violencia. Mas de 250 bloqueos de calles y caminos, incluyendo quema de decenas de vehículos, incendio de locales comerciales, (que afecto particularmente a la cadena Oxxo), y todo tipo de desorden que se dieron con especial fuerza en Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Aguas Calientes, Veracruz, entre otros. Era la respuesta de los miles de integrantes de este cartel.

El cartel de Jalisco Nueva Generación

Este cartel surge en el presente siglo, obra de Nemesio Oseguera, quien empezó desde abajo, incluido sus iniciales pasos como policía municipal. Poco a poco fue destacando, conformando inicialmente una fuerza destinada a combatir a otros carteles, de allí su primer nombre: “los Matazetas”, dado que su rival inicial fue el llamado cartel de “los Zetas”. Oseguera triunfó en estos primeros enfrentamientos y dio los primeros pasos de una organización mayor, que controló el estado de Jalisco para después expandirse, tanto en materia territorial como en el tipo de delitos.

El CJNG se enfrentó a otros carteles: la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, y por cierto, con el cartel de Sinaloa dirigido por el Chapo Guzmán. La detención y posterior extradición del Chapo debilitó a ese cartel, lo que se incrementó con la misma suerte corrida por sus hijos, los “chapitos”.

Don Mencho, como lo denominaban sus huestes, amplió su territorio y gustaba de exhibir su fuerza. Son conocidos los videos con numeroso contingente provisto de armas de guerra (proveniente en su mayoría de EE.UU.), carros blindados artesanalmente y formación militar y paramilitar.

No todo era desfile y videos, pocos años atrás las fuerzas de don Mencho dieron de baja a un helicóptero Cougar utilizando para ello armamento especial proveniente ya sabemos de dónde. En el refugio de Tapalpa se encontraron este domingo carros blindados y lanzacohetes. Aclaremos que el Cougar es una excelente nave de despegue vertical, usado por varias fuerzas armadas del planeta, entre ellas las nuestras. Quien lo dio de baja tenía la instrucción y la voluntad de combate necesaria.

El CJNG no solo se expandió en territorio, también lo hizo en negocios. Del inicial narcotráfico se adentró en la trata de personas, en la extorsión, el lavado de dinero, y especialmente en la producción de fentanilo. Este último es una poderosa droga sintética que es la preferida en el mercado estadounidense, sus materias primas provienen del Asia, especialmente China, destinadas a la industria farmacéutica en especial, pero las mafias lo desvían a sus laboratorios para producir la droga.

A estas alturas el cartel claramente era el más poderoso de México e incluso incursionó en otros países, según declaraciones de Monsalve (El Pais, 29/6/2022) ya había aterrizado en Chile.

A estas alturas, el gobierno estadounidense declaró a los carteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas, lo que permite que en su combate participen todas las agencias federales que sea del caso… y donde sea necesario. Recordemos que fue el argumento para “la extracción” de Nicolás Maduro, acusado de ser el jefe del llamado “cartel de los soles”.

La secretaria de Defensa mexicana, líder del Comité de Seguridad, ha reconocido que hubo cooperación estadounidense en la operación del domingo, sin entrar en detalles. Probablemente se trate de apoyo en inteligencia, aprovechando la enorme capacidad tecnológica del vecino. Don Mencho llevaba más de 10 años eludiendo su persecución, por lo que lo más probable es que ante la certeza de su ubicación, el gobierno mexicano haya procedido con celeridad.

¿Que se viene ahora?

24 horas después de los hechos, el panorama avanza hacia la calma. Los bloqueos no continúan, las fuerzas estatales mantienen el orden. El descabezamiento del CJNG es un gran éxito para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, las fuerzas gubernamentales han lamentado la baja de 25 efectivos en los sucesos de violencia ocurridos con posterioridad. Un número superior entre los miembros de la mafia (30) se ha contabilizado hasta hoy, por cierto, a ellos hay que sumar decenas de heridos. Es probable que las cifras crezcan. Las huellas del caos aún permanecen en carreteras bloqueadas por los vehículos incinerados, algunos estados mantienen suspendidas las clases.

Para el futuro cercano, se pueden delinear dos escenarios.

El primero, la definición del nuevo capo del cartel. Esto se dificulta dado que los hijos de don Mencho están presos en cárceles americanas. En general, los carteles son dinásticos, y en ausencia de sucesión por sangre lo más probable es que se de una competencia entre los principales lugartenientes sobrevivientes, lo que no tiene reglamento.

Paralelo a lo anterior, la experiencia muestra que los momentos de debilidad de un cartel son aprovechados por sus rivales para disputarles territorio y negocios, obviamente, esto tampoco tiene reglamento.

Para finalizar, en junio empieza el mundial de futbol, esta vez organizado por Canadá, EEUU y México. Los aztecas tienen tres plazas programadas como sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. ¿Las respetarán los carteles?

