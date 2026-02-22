Muerte del capo del Cartel Jalisco NG desata ola de violencia nacional en México

Fuentes del Gobierno de México confirmaron este domingo que fuerzas federales realizaron un operativo que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los capos más buscados por Estados Unidos. En Jalisco, las autoridades activaron el “código rojo” para resguardar a la población ante la esperable reacción de grupos criminales.

La Secretaría de Defensa confirmó mediante un comunicado que agentes de diferentes corporaciones lanzaron un operativo en Tapalpa, Jalisco, gracias a información recopilada por las agencias de inteligencia y antecedentes complementarios aportados por Estados Unidos. En el operativo, “personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro criminales fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a Ciudad de México”. Entre los que se encontraba El Mencho.

Previo a la confirmación del fallecimiento, se registraron bloqueos en distintas vías de Jalisco, Michoacán y Tamaulipas con vehículos incendiados, además de la quema de negocios en Guanajuato, en medio de enfrentamientos con fuerzas federales. Posteriormente, los hechos de violencia se extendieron a Colima, Nayarit, Aguascalientes y nuevamente Guanajuato.

Por lo mismo, las autoridades decretaron el denominado “código rojo”, con el objetivo de contener riesgos para la ciudadanía ante narcobloqueos, enfrentamientos armados o incendios de vehículos. En ese contexto, se suspendió el transporte público en algunas zonas.

En esa línea, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó “enfrentamientos en la zona” y señaló que “en distintos puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades”.

Bloqueos y acciones violentas en diferentes estados

En el Aeropuerto Internacional de Guadalajara se reportaron disparos y presencia de hombres armados, lo que generó pánico entre los presentes. En Michoacán también hubo bloqueos carreteros y en Morelia se suspendieron las actividades del terminal de autobuses. En Guanajuato, en tanto, se registraron incendios en farmacias y tiendas.

En Tamaulipas, autoridades reportaron bloqueos con vehículos quemados en diversas carreteras. Medios locales informaron además de incendios en avenidas y comercios en Colima, Nayarit y Aguascalientes, aunque sin confirmación oficial. Las autoridades, eso sí, pidieron a la población permanecer en sus hogares.

Las acciones violentas han sido atribuidas a una reacción del CJNG tras la muerte de Oseguera, de 56 años, en un operativo realizado en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara. Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por el líder criminal, cuyo mando consolidó al CJNG como una de las organizaciones más poderosas y violentas del país.

El medio La Jornada reportó tiroteos en varios puntos de Puerto Vallarta y la presunta irrupción de un grupo armado en el penal de Ixtapa, donde un número indeterminado de reclusos se habría fugado. En la zona y en los límites con Nayarit también se reportaron balaceras y “estruendos”, sin reporte oficial hasta el momento.

El ayuntamiento de Puerto Vallarta emitió un comunicado al mediodía en el que pidió a la población permanecer en sus casas y solicitó al comercio no abrir hasta nuevo aviso, priorizando la seguridad de trabajadores y clientes.

Buscado por Estados Unidos

Según informan medios mexicanos, Nemesio Oseguera Cervantes también era buscado por el gobierno de Estados Unidos por cargos de conspiración para el tráfico de narcóticos, incluido el fentanilo. Por información que conduzca a su captura, las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de hasta 15 millones de dólares.

De acuerdo con una ficha del Departamento de Estado, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fundado en 2009, se ha consolidado como una de las organizaciones criminales más violentas de México.

Cabe destacar que desde 2017, Oseguera Cervantes enfrentaba diversos cargos ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. La acusación formal más reciente, presentada el 5 de abril de 2022, lo imputaba por conspirar para fabricar y traficar metanfetamina, cocaína y fentanilo con el objetivo de introducirlos ilegalmente a territorio estadounidense, así como por el uso de armas de fuego en actividades relacionadas con el narcotráfico.

Asimismo, las autoridades de EE.UU. lo procesaron conforme al denominado Estatuto de Cabecillas del Narcotráfico (Kingpin Statute), al señalarlo como dirigente y operador de una empresa criminal continua.