Autoridades sanitarias de Cataluña confirman un caso humano de gripe porcina

La comunidad autónoma española de Cataluña (noreste) confirmó la detección de un caso humano de gripe porcina A (H1N1) en una persona de 83 años residente en la provincia de Lleida (Lérida), a unos 150 kilómetros al oeste de la ciudad de Barcelona, informó hoy viernes la Conselleria de Salud de la Generalitat de Cataluña (Gobierno regional).

De acuerdo con la Agència de Salut Pública de Cataluña, el caso fue estudiado desde el pasado 11 de febrero, en el marco de la vigilancia epidemiológica de virus gripales, después de que una prueba de laboratorio realizada a un paciente que acudió a un centro sanitario por otras dolencias resultó positiva, aunque ya se ha recuperado.

Según las autoridades sanitarias, el afectado no tuvo contacto directo con cerdos ni con explotaciones ganaderas y tampoco se han detectado contagios entre su círculo personal directo, es decir, permanecieron asintomáticos y dieron negativo en las pruebas realizadas durante el período de seguimiento.

El caso fue comunicado al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y, conforme a los protocolos habituales, a las autoridades europeas y a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La secuenciación genética confirmó que se trata de un virus de origen porcino, pero las autoridades sanitarias señalaron que no se han registrado nuevos casos en la zona y consideran que el riesgo para la población es bajo, aunque detallaron que se continúa con la evaluación conjunta del caso entre expertos de la OMS, el CCAES y la Secretaría de Salud Pública.

Las autoridades sanitarias recordaron que el caso no guarda relación con la peste porcina africana, enfermedad que afecta a cerdos y jabalíes, pero no a los humanos.