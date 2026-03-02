Israel afirma haber asesinado al líder de la inteligencia de Hezbolá tras ataque en Beirut

El Ejército de Israel informó este lunes que eliminó a Hussein Moukalled, identificado como jefe del cuartel general de inteligencia de Hezbolá, durante un ataque aéreo efectuado el domingo en Beirut. Según la fuerza aérea israelí, el dirigente mantenía una estrecha coordinación con altos mandos del grupo chií y participaba en la planificación de acciones contra Israel.

A través de un mensaje difundido en la red social X, las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron: “Eliminado: Hussein Makled, jefe del cuartel general de inteligencia de Hezbolá, fue eliminado en un ataque preciso en Beirut”.

🔴ELIMINATED: Hussein Makled, the head of Hezbollah’s intelligence headquarters was eliminated in a precise strike in Beirut. — Israel Defense Forces (@IDF) March 2, 2026

La operación se enmarca en una nueva escalada entre Israel y Hezbolá, en paralelo a la confrontación con Irán. Durante la madrugada del lunes, al menos 31 personas murieron y 149 resultaron heridas en bombardeos israelíes en las afueras de Beirut y el sur del Líbano, en respuesta a ataques previos del movimiento libanés aliado de Teherán.

El jefe del Estado Mayor israelí, teniente general Eyal Zamir, aseguró que la ofensiva continuará. “Concluiremos esta campaña no solo atacando a Irán, sino también asestando un golpe devastador a Hizbulá”, afirmó durante una visita a tropas desplegadas en la frontera norte. “Nuestro mensaje es claro y resuena en todo Oriente Medio: atacaremos a todos los líderes y facciones terroristas que se alcen para hacernos daño”, agregó.

En paralelo, la Media Luna Roja iraní reportó que los ataques atribuidos a Israel y Estados Unidos en territorio iraní han dejado 555 muertos en dos días y medio de enfrentamientos, afectando a más de un centenar de ciudades.

“Tras los ataques sionista-estadounidenses contra distintos puntos del país y según los informes de campo, hasta el momento 131 ciudades se han visto afectadas y, lamentablemente, 555 de nuestros compatriotas han muerto en estos ataques”, informó el organismo.

Desde Líbano, el primer ministro Nawaf Salam anunció que el gobierno prohibirá las actividades militares de Hezbolá y limitará su rol al ámbito político, además de impulsar su desarme. La decisión se produce tras los intercambios de ataques que han intensificado la inestabilidad en la región.

“Anunciamos la prohibición de las actividades militares de Hezbolá y restringimos su papel a la esfera política”, dijo en una rueda de prensa, según informó el medio Al Jazeera.

El Ejército israelí aseguró también haber destruido cerca de 600 objetivos vinculados al régimen iraní, incluyendo instalaciones militares, depósitos de municiones y sistemas de defensa, en el marco de una operación que ha movilizado a miles de reservistas.