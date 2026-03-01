Muertos en Irán superan los 200 tras bombardeos; Estados Unidos e Israel reportan 12 fallecidos

Más de doscientas muertes se registran a esta hora en el Medio Oriente a raíz del ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y la posterior respuesta bélica por parte del país persa.

La jornada está marcada por un nuevo bombardeo sobre Teherán y por ataques iraníes contra bases estadounidenses en la región, en una escalada que en las últimas horas ha dejado cientos de víctimas. De acuerdo con la Media Luna Roja, la ofensiva militar ha causado desde ayer al menos 200 muertos y más 700 heridos en territorio iraní. El ataque más letal ocurrió en la ciudad de Minab, en el sureste del país persa, donde un ataque a una escuela primaria para niñas dejó al menos 153 muertos y 95 heridos, según acusa el gobierno iraní.

En Israel, en tanto, el impacto más grave se produjo en la localidad de Beit Shemesh, en el centro del país, donde un misil cayó directamente sobre un refugio. El ataque dejó al menos ocho muertos y más de 20 heridos, según reportes preliminares. El jefe de policía del distrito de Jerusalén, Avshalom Peled, dijo a la prensa que “hasta donde yo sé, probablemente hubo un impacto directo en el refugio (público) y la mayoría, si no todos, de los que murieron estaban allí”. Según reporta The Times of Israel, el misil además destruyó una sinagoga. Posteriormente, se confirmó la muerte de una mujer en Tel Aviv producto de escombros tras los ataques. El medio Aljazeera contabiliza 121 heridos en total.

Por el lado de Estados Unidos, tres soldados murieron y otros cinco resultaron heridos de gravedad en el marco de la operación. “Varios otros sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales, y están en proceso de regresar al servicio. Las principales operaciones de combate continúan y nuestro esfuerzo de respuesta está en curso”, señaló el Mando Central de los Estados Unidos (Centcom). Desde el Pentágono señalan que no entregarán más antecedentes por el momento por respeto a las familias de los involucrados.

También existen reportes de muertos y heridos en los países atacados por Irán en represalia. Medios de Irak confirmaron que dos hombres murieron, mientras que otros cinco resultaron heridos; en Kuwait, el Ministerio de Defensa reportó que la base aérea Ali al-Salem fue atacada con misiles y drones, que finalmente cobraron una víctima fatal; el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes confirmó la muerte de tres personas, entre ellos un ciudadano pakistaní, producto de los restos de misiles interceptados que cayeron sobre el área residencial cercana al Aeropuerto Internacional Zayed, en Abu Dhabi. Igualmente, se reportan heridos y ataques en diferentes puntos de Jordania, Omán, Qatar y Arabia Saudita.

La Guardia Revolucionaria iraní anunció ataques contra 27 bases militares de Estados Unidos en Oriente Próximo, luego de prometer represalias por la muerte de su líder supremo. El actual mandatario iraní, Masud Pezeshkian, dijo que el país “considera su deber y derecho legítimo vengarse de los autores e instigadores de este crimen histórico“.