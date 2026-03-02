Publicidad
Ataque de EE.UU e Israel contra Irán golpea a las bolsas mundiales y dispara al sector energético

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Los mercados bursátiles internacionales comenzaron la semana en rojo luego de que Estados Unidos e Israel ejecutaran ataques de gran escala contra Irán durante el fin de semana, intensificando la incertidumbre geopolítica.

Las bolsas mundiales operan con fuertes pérdidas tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que elevó la tensión geopolítica y disparó el precio del petróleo. El MSCI World cae 0,45% y el Stoxx 600 retrocede 1,8%, con descensos generalizados, especialmente en aerolíneas, turismo y banca. En contraste, las acciones energéticas y de defensa suben con fuerza ante el temor a interrupciones en el suministro de crudo. El barril avanzó más de 8% el domingo, mientras crece la preocupación por un conflicto prolongado y su impacto en el comercio y la inflación global.
Las bolsas mundiales presentan pérdidas tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. El índice global MSCI World retrocedió 0,45%, mientras que el paneuropeo Stoxx 600 perdió 1,8%, con caídas en casi todos los sectores, salvo energía. En Estados Unidos, los futuros de Wall Street bajaron más de 1%, ante el temor de que el conflicto se prolongue y afecte el comercio mundial, además de añadir presiones inflacionarias.

Las aerolíneas y el sector turismo encabezan las pérdidas. Delta y United Airlines cayeron más de un 5% en las operaciones previas a la apertura. Carnival PLC retrocedió 7,6%, IAG perdió 7,3%, TUI más de 6,7% y Lufthansa 6,3%, en medio de cierres de aeropuertos y modificaciones en el espacio aéreo de Medio Oriente. También se observaron bajas en grandes bancos estadounidenses.

En contraste, las compañías energéticas avanzaron con fuerza ante el alza del crudo y la preocupación por el suministro global. Vår Energi y Equinor lideran las ganancias en Europa con saltos superiores a 9%. El sector de defensa también mostró importantes avances, con subidas en firmas como BAE Systems, Saab y Leonardo.

En el mercado energético, el petróleo se disparó más de 8% el domingo, reflejando el temor a interrupciones en el suministro global.

Las cifras son en respuesta al ataque del sábado de EE.UU e Israel contra Irán,  tras el fracaso de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Los bombardeos dejaron muerto al líder supremo iraní, Ali Jamenei, y en represalia, Irán lanzó ofensivas contra bases estadounidenses en Medio Oriente.

