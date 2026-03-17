En espejo con Trump: Milei formaliza salida de Argentina de la OMS

El gobierno de Argentina oficializó su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a poco más de un año del anuncio de la solicitud de la medida por “profundas discrepancias” y para defender la “soberanía sanitaria”. La decisión de Milei fue presentada días después de la retirada de Estados Unidos tras críticas al organismo por el manejo de la la pandemia de COVID-19.

La medida oficial fue anunciada por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, a través de sus redes sociales. “Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país”, escribió en su cuenta de X.

“La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en su carácter de depositario de la Constitución de la OMS, el 17 de marzo de 2025. De conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el retiro se produce un año después de realizada esa notificación”, añadió el canciller.

Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país. La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las… — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 17, 2026

El Gobierno de Milei anunció en febrero de 2025 su decisión de retirarse de la OMS, por las “profundas discrepancias” en torno a la gestión de la pandemia de COVID-19 y respecto a la “soberanía” nacional en temas sanitarios, según explicó el entonces portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni. Días antes, el mandatario norteamericano Donald Trump había tomado la misma decisión.

Por su parte, Milei, sostuvo en su momento que la OMS es “un organismo nefasto y que fue el brazo ejecutor de lo que fue el mayor experimento de control social de la historia”, en referencia a la cuarentena implementada durante la pandemia.

Pese al anuncio, el Gobierno aclaró que el país continuará participando en la Organización Panamericana de la Salud y promoverá la cooperación internacional mediante acuerdos bilaterales y regionales. “Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias”, añadió Quirno.

Adolfo Rubinstein, exministro de Salud de la Nación, expresó al diario La Nación que “salir de la OMS para un país implica estar fuera de las políticas sanitarias globales, marcos regulatorios y el Reglamento Sanitario Internacional, la preparación coordinada para pandemias, las innovaciones; también, ser parte de la agenda sanitaria mundial con alguna influencia mínima”.

Mientras que la semana pasada, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, denunció que el gobierno de Milei no está entregando las dosis de vacunación correspondientes a las distintas campañas de inmunización, y advirtió sobre “un incremento del 400% de enfermedades inmunoprevenibles como la hepatitis A, porque la cobertura de vacunación es muy baja”, según declaraciones para el canal de noticias C5N.