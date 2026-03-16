Justicia argentina halla contrato con pago de USD $5 millones a Milei para promocionar criptomoneda

La investigación judicial por la criptomoneda $LIBRA en Argentina detectó un documento que establece un pago de cinco millones de dólares a cambio de la promoción pública del activo digital por parte del presidente Javier Milei.

El archivo fue encontrado en el bloc de notas del teléfono del empresario Mauricio Novelli, identificado en la investigación como uno de los intermediarios entre los impulsores del proyecto y el entorno del mandatario.

Según reporta la prensa argentina, el documento contempla tres pagos distintos. El primero corresponde a un adelanto de 1,5 millones de dólares, seguido por un segundo pago del mismo monto asociado a la promoción de la criptomoneda en redes sociales.

El contrato también contempla un tercer pago de dos millones de dólares, ligado a la firma de un acuerdo posterior. El texto está redactado en inglés y, de acuerdo con los registros del dispositivo, habría sido creado el 11 de febrero de 2025 a las 20:05 horas.

La fecha corresponde a tres días antes de que el presidente Milei publicara un mensaje en la red social X promocionando la criptomoneda.

Tras esa publicación, el valor del activo digital registró un aumento inmediato, seguido poco después por una caída abrupta que provocó pérdidas millonarias para inversionistas. Ese episodio dio origen a denuncias penales y al inicio de la investigación judicial.

Según los antecedentes conocidos, Novelli también tuvo un rol relevante durante la noche en que estalló la controversia, el 14 de febrero de 2025.

Ese día se encontraba en el hotel Ritz-Carlton Las Colinas de Dallas, en un salón que había sido arrendado por el empresario estadounidense Hayden Davis para el lanzamiento del proyecto.

Durante ese fin de semana, el teléfono de Novelli registró casi 200 llamadas. Entre ellas figuran comunicaciones con Karina Milei, asesora principal del presidente argentino, y con el propio mandatario. De acuerdo con los registros, Novelli habló con Javier Milei inmediatamente después de la publicación del mensaje sobre la criptomoneda.

Asimismo, mantuvo trece llamadas con el asesor presidencial Santiago Caputo, quien habría estado a cargo de gestionar la crisis durante ese fin de semana.