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Trump endurece presión sobre Cuba y condiciona acuerdo a salida de Díaz-Canel

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DW
Por : DW
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El mandatario estadounidense reiteró su intención de “tomar Cuba” en medio del bloqueo energético que agrava la crisis en la isla. Según reportes, Washington busca la renuncia del presidente cubano como parte de una eventual negociación.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Donald Trump elevó la presión sobre Cuba al insistir en que Estados Unidos podría “tomar” la isla, en un contexto de crisis energética agravada por el bloqueo petrolero impulsado por Washington. El mandatario calificó al país como “fallido” y aseguró que puede actuar con libertad sobre su futuro. En paralelo, y según reportes de prensa, negociadores estadounidenses habrían solicitado la salida del presidente Miguel Díaz-Canel como condición para avanzar en un acuerdo, aunque sin exigir cambios inmediatos al sistema político.
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Durante semanas, Trump ha repetido que Cuba está al borde del colapso. El lunes 16 de marzo fue más allá: “Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Eso sería bueno. Es un gran honor”, comentó durante la firma de una orden ejecutiva en la Casa Blanca.

“Ya sea que la libere o la tome, creo que puedo hacer cualquier cosa que quiera con ella”, prosiguió el mandatario. “Es una nación muy debilitada en este momento”, dijo. “Es un país fallido. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada”.
Cerco económico

Bajo Trump, Washington ha aumentado la presión económica sobre Cuba, con el objetivo de cortar el flujo de divisas y petróleo hacia la isla caribeña.

Tras privar a la isla de uno de sus aliados más importantes, Venezuela, Cuba ha vivido semanas de precarización de la vida cotidiana de sus ciudadanos.

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Salida de Díaz-Canel

Por otro lado, según explican dos funcionarios citados bajo anonimato por The New York Times , los representantes estadounidenses de la negociación con Cuba han pedido que Miguel Díaz-Canel dimita, aunque han dejado en manos de las autoridades cubanas los pasos posteriores.

De acuerdo con el diario, la propuesta estadounidense implicaría apartar a Díaz-Canel, pero no necesariamente modificar la estructura del actual sistema político.

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