Trump endurece presión sobre Cuba y condiciona acuerdo a salida de Díaz-Canel

Durante semanas, Trump ha repetido que Cuba está al borde del colapso. El lunes 16 de marzo fue más allá: “Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Eso sería bueno. Es un gran honor”, comentó durante la firma de una orden ejecutiva en la Casa Blanca.

“Ya sea que la libere o la tome, creo que puedo hacer cualquier cosa que quiera con ella”, prosiguió el mandatario. “Es una nación muy debilitada en este momento”, dijo. “Es un país fallido. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada”.

Cerco económico

Bajo Trump, Washington ha aumentado la presión económica sobre Cuba, con el objetivo de cortar el flujo de divisas y petróleo hacia la isla caribeña.

Tras privar a la isla de uno de sus aliados más importantes, Venezuela, Cuba ha vivido semanas de precarización de la vida cotidiana de sus ciudadanos.

Salida de Díaz-Canel

Por otro lado, según explican dos funcionarios citados bajo anonimato por The New York Times , los representantes estadounidenses de la negociación con Cuba han pedido que Miguel Díaz-Canel dimita, aunque han dejado en manos de las autoridades cubanas los pasos posteriores.

De acuerdo con el diario, la propuesta estadounidense implicaría apartar a Díaz-Canel, pero no necesariamente modificar la estructura del actual sistema político.