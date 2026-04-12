Hungría da un giro histórico: cae Orbán y la ultraderecha pierde su principal bastión en Europa

Hungría protagonizó este domingo un vuelco político de alto impacto global. El triunfo del partido opositor Tisza, liderado por Péter Magyar, puso fin a más de 16 años de poder del ultranacionalista Viktor Orbán y marca una derrota simbólica para la ultraderecha internacional, que tenía en Budapest uno de sus principales referentes.

Con una participación récord cercana al 78%, los resultados comenzaron a despejarse rápidamente. Con más del 70% de los votos escrutados, Tisza se encaminaba a una mayoría contundente —incluso cercana a los dos tercios del Parlamento—, suficiente para revertir parte del entramado institucional construido por Orbán desde 2010.

El propio primer ministro reconoció la derrota en términos inusualmente claros. “Felicito al partido victorioso”, afirmó ante sus seguidores, calificando el resultado como “doloroso”, aunque asegurando que “serviremos a nuestro país y a la nación húngara desde la oposición”. Agradeció, además, a los 2,5 millones de votantes que respaldaron a su partido y prometió que “nunca, nunca, nunca se rendirá”.

La caída de Orbán no es solo un cambio de gobierno. Es el fin de un ciclo político que buscó convertir a Hungría en una “democracia iliberal”, tensionando sus relaciones con la Unión Europea y acercándose estratégicamente a Rusia. Durante su mandato, su administración fue acusada de debilitar contrapesos institucionales, controlar gran parte de los medios y reformar el sistema electoral a su favor.

En ese contexto, la victoria de Magyar abre un escenario de reconstrucción institucional, pero también de incertidumbre. Durante más de una década, el aparato estatal, judicial y mediático fue ocupado por figuras leales al oficialismo, lo que anticipa una transición compleja.

El nuevo liderazgo llega con una promesa clara: revertir ese modelo. Durante la campaña, Magyar insistió en que “esta noche terminará la pesadilla que hemos vivido durante los últimos años”, apostando por combatir la corrupción, mejorar los servicios públicos y recomponer la relación con Bruselas.

En las calles de Budapest, el cambio se vivió como una liberación. “Esta dictadura, su ideología de derecha y todo eso desaparecerán ahora, y tenemos la oportunidad de un país mejor”, decía Nori, una joven de 24 años, entre lágrimas. “Espero que haya una oportunidad de tener un país cercano a Europa, y que nos acerquemos más a Occidente y dejemos de luchar contra enemigos imaginarios”.

El resultado también sacude el tablero internacional. Orbán no solo era el líder más longevo de la UE, sino también una figura de referencia para movimientos de derecha radical en todo el mundo. Durante la campaña, recibió el respaldo explícito de figuras como Donald Trump, su vicepresidente JD Vance y líderes europeos como Giorgia Meloni. Su derrota, por tanto, debilita simbólicamente ese eje político.

El impacto trasciende Europa. Durante años, Hungría funcionó como laboratorio político de un modelo que combinaba nacionalismo, control institucional y confrontación con el liberalismo occidental. La caída de ese proyecto abre interrogantes sobre la capacidad de la ultraderecha para sostener ese tipo de experiencias en el poder.

Sin embargo, el desafío recién comienza. Aunque Tisza logre consolidar su mayoría, revertir las reformas estructurales del “sistema Orbán” no será inmediato. Como advertían votantes en Budapest, “los próximos cuatro u ocho años van a ser difíciles”, en un país que, según críticos del gobierno saliente, quedó profundamente tensionado institucional y socialmente.

Hungría, en ese sentido, entra en una nueva etapa. Una donde no solo se redefine su política interna, sino también su lugar en el mundo. El resultado de estas elecciones no solo cierra un ciclo: abre un nuevo capítulo en la disputa entre modelos políticos en Europa.