Doble terremoto en Venezuela: muertos suben a 589 y hay casi 3 mil heridos

El Gobierno de Venezuela actualizó durante la madrugada de este viernes el balance del doble terremoto que afectó al país el pasado 24 de junio, elevando a 589 el número de fallecidos y a 2.980 la cifra de personas heridas.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, calificó la emergencia como “una tragedia” para el país y confirmó que las labores de búsqueda continúan de manera ininterrumpida con el apoyo de equipos nacionales e internacionales.

“Debemos informar que lamentablemente ya tenemos 589 personas fallecidas y 2.980 personas heridas. Pero también hemos rescatado con vida decenas de personas, que nos causa alegría que puedan dar ese abrazo a su familia y a los seres queridos”, señaló la autoridad.

Rodríguez también informó que ya se han registrado 214 réplicas desde el sismo principal. “A esta hora también ya se han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio”, afirmó.

Uno de los territorios más afectados fue el estado de La Guaira, que fue declarado zona de desastre natural debido a la magnitud de los daños. Según explicó la mandataria, durante las últimas horas se logró despejar parte de la red vial, permitiendo que los equipos especializados accedieran a sectores donde colapsaron edificios y viviendas.

“El día de hoy pudimos limpiar la vialidad para que nuestros rescatistas pudieran llegar a los sitios donde los edificios habían colapsado, las viviendas habían colapsado y pudiese iniciarse las labores inmediatas”, sostuvo.

La presidenta encargada destacó además la llegada de ayuda internacional y agradeció el respaldo recibido por distintos países. “Una gran emoción nos ha causado ver la bandera de República Dominicana, de El Salvador, de México, de Estados Unidos, de Suiza, que ya llegaron a nuestra patria a dar la mano solidaria al pueblo de Venezuela”, expresó.

Rodríguez aseguró que el objetivo principal sigue siendo encontrar sobrevivientes entre los escombros. “Lo dijimos desde el primer minuto: salvar vidas. Vamos al rescate de las personas que están atrapadas bajo escombros y en esa labor nos encontramos sin descanso”, afirmó.

En paralelo, el Gobierno anunció la militarización del estado de La Guaira luego de los saqueos registrados durante las últimas horas. “Estamos garantizando la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo”, señaló Rodríguez al confirmar el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la zona afectada.

En materia de ayuda internacional, El Salvador comenzó el envío de los primeros 150 rescatistas y suministros médicos, como parte del compromiso asumido por el presidente Nayib Bukele de despachar 300 especialistas y 50 toneladas de ayuda.

México también inició el despliegue de 250 militares especializados en rescate, cinco perros de búsqueda, cuatro aeronaves, un dron, equipamiento y suministros médicos.

A ello se suma un equipo alemán de respuesta ante desastres compuesto por 48 integrantes, además de un contingente colombiano de más de 60 rescatistas, cuatro unidades caninas y 12 toneladas de equipamiento especializado. También participan nueve bomberos de la ciudad de Cali en las labores de búsqueda.

Rodríguez adelantó que durante las próximas horas continuarán llegando delegaciones internacionales provenientes de Estados Unidos, Colombia, España, Panamá y Barbados para reforzar las operaciones de rescate.

“Seguiremos recibiendo delegaciones que están llegando de otros países (…) para salvar vidas, para llevar alegría a los corazones de nuestra familia venezolana”, concluyó.