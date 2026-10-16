Asesor de Milei vincula las Malvinas con el islam: afirma que su disputa “es una causa de occidente”

El asesor presidencial argentino Santiago Caputo vinculó la recuperación de las Islas Malvinas con lo que describió como la “colonización” del Reino Unido por el islam y sostuvo que la soberanía del archipiélago constituye una causa que trasciende los intereses nacionales de Argentina. Sus declaraciones fueron difundidas en un extenso mensaje publicado en su cuenta oficial de X, que también compartió el presidente Javier Milei.

En su publicación, Caputo reivindicó el papel histórico británico en el desarrollo de la civilización occidental y destacó la influencia de sus instituciones políticas, pensadores y científicos. “El Reino Unido fue en muchos sentidos la cuna de la civilización occidental moderna. Desde la Carta Magna en adelante, muchas de las instituciones de las democracias liberales han estado basadas en la tradición del constitucionalismo británico”.

A continuación, mencionó a Adam Smith, John Locke, John Stuart Mill, Hume, Russell y Hobbes, junto con Newton, Darwin y Turing, como referentes de la filosofía, la economía política y la ciencia moderna. Sin embargo, el asesor de Milei sostuvo que el presente del Reino Unido representa una amenaza para los valores occidentales.

El Reino Unido fue en muchos sentidos la cuna de la civilización occidental moderna. Desde la Carta Magna en adelante, muchas de las instituciones de las democracias liberales han estado basadas en la tradición del constitucionalismo británico. Desde Adam Smith, John Locke y John Stuart Mill, hasta Hume, Russell y Hobbes en el campo de la filosofía, o la economía política. Pasando por Newton, Darwin y Turing para el desarrollo de la ciencia moderna. La mayoría de las ideas o instituciones que explican el mundo occidental han surgido en Inglaterra o Escocia. Ver al Reino Unido siendo colonizado por el Islam no sólo es un riesgo inminente para la causa de Occidente todo sino que es una tragedia en términos históricos para quienes defendemos las ideas de la libertad. Esta es otra de las razones por las que la Argentina debe proyectarse con firmeza hacia el Atlántico Sur y recuperar las Islas Malvinas. Dada la relevancia geopolítica estratégica que el Atlantico Sur tomará en las próximas décadas Occidente no puede permitirse la injerencia de un Estado islámico en esa zona de influencia. Recuperar Malvinas no es una causa solamente nacional. Es una causa de Occidente. — Santi C. (@slcaputo) October 14, 2026

“Ver al Reino Unido siendo colonizado por el Islam no sólo es un riesgo inminente para la causa de Occidente todo sino que es una tragedia en términos históricos para quienes defendemos las ideas de la libertad. Esta es otra de las razones por las que la Argentina debe proyectarse con firmeza hacia el Atlántico Sur y recuperar las Islas Malvinas. Dada la relevancia geopolítica estratégica que el Atlántico Sur tomará en las próximas décadas Occidente no puede permitirse la injerencia de un Estado islámico en esa zona de influencia”.

Caputo concluyó su argumentación con una afirmación sobre el alcance internacional de la reclamación argentina: “Recuperar Malvinas no es una causa solamente nacional. Es una causa de Occidente”.

Esta semana el primer ministro británico, Andy Burnham reiteró la posición británica de respetar la voluntad de los 3.600 habitantes de las Malvinas de permanecer bajo soberanía del Reino Unido. Al mismo tiempo, el Gobierno británico anunció su intención de proteger los intereses de las empresas que operan en el territorio. Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico escribió a Interpol para solicitar garantías de que el organismo policial no respondería favorablemente a peticiones de detención de personas que trabajen en las islas.

La posición de los habitantes del archipiélago también quedó reflejada en el referéndum de 2013, cuando el 99,8% de los votantes respaldó la permanencia de las Malvinas como territorio británico.

En paralelo a las declaraciones de Caputo, el oficialismo argentino confirmó que solicitó al Tribunal del Mar de Hamburgo una medida cautelar para suspender la explotación petrolera en las aguas circundantes a las islas, específicamente en la Cuenca Norte. La petición busca detener las operaciones de las compañías petroleras que mantienen proyectos en esa zona, en un nuevo frente de la disputa por la soberanía del archipiélago.