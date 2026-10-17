León XIV recibe el alta hospitalaria y regresará al Vaticano
Tras cinco días hospitalizado después de ser operado del pulmón, el Papa volverá mañana a rezar el ángelus desde la Plaza de San Pedro de Roma.
El papa León XIV ha recibido este sábado el alta hospitalaria y abandonará a primera hora de la tarde el Hospital Gemelli de Roma donde fue operado de un adenocarcinoma pulmonar, informó la oficina de prensa del Vaticano.
“A tenor de los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación del cuadro clínico, el Santo Padre es considerado apto para recibir el alta” del hospital, escribieron sus médicos, Luigi Carbone y Stefano Margaritora, en una nota transmitida por el Vaticano.
Mañana rezará el ángelus
Tras cinco de días de hospitalización, el pontífice regresará al Vaticano a primera hora de la tarde y “mañana rezará el ángelus desde la ventana de los aposentos papales”. Habitualmente, los papas dirigen la oración dominical desde una de las ventanas del Palacio Apostólico, mirando hacia la plaza San Pedro del Vaticano. En años pasados, los pontífices Juan Pablo II y Francisco lo rezaron desde la ventana del hospital Gemelli cuando estuvieron allí ingresados.
Ayer viernes, el Vaticano divulgó las primeras fotografías del papa tras la operación, unas imágenes donde se le ve, con aparente buen aspecto, oficiando misa en el hospital junto a su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna. Además, mantuvo una conversación telefónica con Vladimir Putin.
Extirpación exitosa de un cáncer de pulmón
El domingo 11 de octubre, León XIV anunció públicamente desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, que tenía que someterse a una cirugía para extirparse un nódulo en un pulmón.
La intervención del pontífice tuvo lugar el día 13 por la tarde, en una operación que duró 90 minutos y en la que le extirparon un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, así como el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida, una técnica “radical” para extraer el tejido canceroso.