Las protestas en París dejan un récord de 855 detenidos

Las masivas protestas sociales que se organizaron ayer sábado en Francia y que en muchas ciudades degeneraron en enfrentamientos con la policía, con edificios públicos vandalizados y saqueos de cientos de comercios, dieron lugar a 855 detenciones sólo en el área metropolitana de París. En la capital francesa, 13 policías y gendarmes y dos bomberos resultaron heridos, añadió la policía, que mencionó la presencia de “grupos violentos, caracterizados por su volumen inhabitual (de 500 a más de 1.000)” en las protestas y daños de una magnitud “significativa”.

Las cifras fueron anunciadas este domingo (18.10.2026) por la Prefectura de Policía de París, que puntualizó que son los datos hasta las 08:00 de la mañana y que del trabajo judicial va a continuar, en particular con la revisión de imágenes de vídeo, lo que permitirá identificar a otros autores de actos violentos en los próximos días. La Prefectura de Policía de París recordó que la consigna del primer ministro, Sébastien Lecornu, es que esas personas “deben responder de sus actos” y hacer frente a las consecuencias civiles y penales que se derivan de sus hechos.

“Una persona ha muerto tras una parada cardiorrespiratoria”, informó también la Prefectura sin más precisiones al final de su largo informe de balance de los detenidos y daños de la víspera. A falta de un balance actualizado para el conjunto de Francia, el ministro del Interior, Laurent Núñez, indicó a las 20:00 horas del sábado que hasta entonces se habían contabilizado 1.200 arrestos, en un día en el que 150 policías y gendarmes resultaron heridos.

En Limoges, un incendio causó graves daños en el Ayuntamiento, un edificio histórico del siglo XIX, quedó controlado este domingo. “El fuego está controlado”, declaró el prefecto del departamento francés de Haute-Vienne, Maurice Barate. El alcalde de Limoges, Guillaume Guérin, condenó anoche el ataque y aseguró que el Ayuntamiento había quedado prácticamente destruido. No obstante, afirmó que los servicios municipales continuarían funcionando pese a los daños. “Es un monumento que arde, pero no la República”, declaró.