Acusaciones cruzadas y corrupción sobre la mesa: lo que dejó debate entre Lula y Flávio Bolsonaro

Un acalorado primer debate televisado protagonizaron este domingo 18 el presidente de Brasil que busca la reelección, Luiz Inácio “Lula” da Silva, y el senador de extrema derecha Flávio Bolsonaro.

A una semana de las elecciones del próximo 25 de octubre, el encuentro televisivo estuvo marcado por interrupciones, acusaciones cruzadas de corrupción y una multiplicidad de registros en redes sociales.

Lula apuntó a los vínculos espurios entre la familia Bolsonaro y el encarcelado banquero Daniel Vorcaro, mientras el hijo del expresidente preso por intentar un golpe de Estado, Jair Bolsonaro, trató de empatar refiriéndose a Lulinha, hijo de Lula.

“La mentira es el fuerte de la familia Bolsonaro”, dijo el presidente en funciones. Ante esto, el candidato del ultraderechista Partido Liberal retrucó: “Tu nariz está creciendo, Lula. Ten cuidado”. Este primer roce se debió a que Lula inquirió sobre Vorcaro, que habría negociado con Flávio Bolsonaro para financiar una película sobre su padre por cerca de 26 millones de dólares.

Ese dinero, sin embargo, podría haber tenido otros destinos, como la mantención de Eduardo, hermano del candidato, en los Estados Unidos, donde realizó lobby público para que sancionaran económicamente al Brasil por encarcelar a su golpista padre. En esa misma línea, Lula recordó que Eduardo Bolsonaro fue condenado por coaccionar a los jueces que procesaron a su padre, conspirando contra el país. “Ustedes están traicionando a la patria y serán juzgados por ello”, advirtió.

Este momento de Lula en el debate presidencial destrozó a Flavio Bolsonaro tras negarse a responder sobre las acusaciones de corrupción. Lula retó a Bolsonaro a hacer públicas las cuentas bancarias y registros telefónicos para que Brasil sepa quienes es el ladrón.

#DebateNaBand https://t.co/aZPMsW4T9g — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) October 19, 2026

En respuesta a que Lula tocó la fibra de su familia, Flávio Bolsonaro respondió refiriéndose a Lulinha, primogénito del presidente actual, por supuesto tráfico de influencias. “Usted protege a su hijo. Su Gobierno se convirtió en un mercadeo de negocios. Sus gobiernos siempre estuvieron marcados por la corrupción”, acusó.

En un momento de máxima tensión, Bolsonaro intentó acercarse a Lula, pero este se negó. “No quiero estar cerca de ti. Quiero distanciarme de la familia Bolsonaro. ¿De los milicianos? Quiero distanciarme”, argumentó en base a los presuntos vínculos del clan familiar con grupos paramilitares de Río de Janeiro.

Las acusaciones de vínculos no quedaron ahí. En un momento del debate, el liberal de ultraderecha insinuó que los criminales apoyan al progresista, considerando que ganó en recintos carcelarios. “Lula, ¿puede explicar por qué el 73 % de los presos vota por usted?”, le consultó Bolsonaro.

El actual mandatario respondió con una inesperada y llamativa frase: “Lo que quiero es que el 100 % de reos voto por mí, hasta tu padre. Él te conoce, él te conoce y él sabe que soy mejor que tú”. Para finalizar esta dominada, Lula miró a la cámara y le dijo al preso por golpista: “[Jair] Bolsonaro, vota por mí”.

Debate en Brasil esta noche: – Lula, puede explicar por qué el 73% de los presos votó por usted?

– Yo quiero que el 100% vote por mí, HASTA TU PADRE

https://t.co/kfDprTc13H — Nicolas Copano (@copano) October 19, 2026

Asimismo, Lula señaló que los Bolsonaro son amigos de Milei y consultó sobre si la “motosierra” se aplicará en Brasilia, a lo que declaró que, si gana el 25 de octubre, hará un “tijeretazo en la corrupción”. En esta misma línea de temas internacionales, el senador conservador indicó como “amigos” de Lula al autoritario presidente de Nicaragüa, Daniel Ortega, al secuestrado líder de Venezuela, Nicolás Maduro, y al expresidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad.

En respuesta, da Silva dijo que la inflación en Brasil se debe a “de la guerra de su amigo Trump” en Medio Oriente, como también al conflicto entre Rusia y Ucrania.

🇧🇷 | FUERTE cruce en el debate presidencial de Brasil. Lula cuestionó a Flávio Bolsonaro por su cercanía con Milei, pero este contraatacó: «Tus amigos son Ortega, de Nicaragua, y Maduro, que está preso. Incluso mandaste a tu vicepresidente a visitar al próximo dictador de Irán». https://t.co/GHFNw5rU7E — Polymarket Español (@polymarketenesp) October 19, 2026