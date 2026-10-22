Más de 200 personas en prisión por disturbios en Francia

El ministro francés de Justicia, Gérald Darmanin, anunció este jueves que 217 personas fueron encarceladas entre las 2.700 que fueron puestas bajo custodia policial tras los actos de violencia y saqueos del pasado fin de semana en en Francia.

Izquierda radical tenía como objetivo “hacer caer la república”.

“Es realmente una respuesta extremadamente firme que no tiene equivalente”, afirmó el funcionario, quien precisó que la mitad de los encarcelados no tenía antecedentes penales.

“Queremos un regreso a la calma”, expresó por su parte el presidente francés Emmanuel Macron, dos días antes de nuevas protestas, y acusó a grupos de extrema izquierda de haber querido “hacer caer la república” durante los recientes disturbios, a falta de seis meses para las elecciones presidenciales.

El mandatario anunció que el sábado solo se permitirán las manifestaciones organizadas por sindicatos y se ofrecerán circuitos alternativos para proteger los “centros urbanos” y los “comercios y edificios”.