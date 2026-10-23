Kenia: edificio de 18 pisos se derrumba en Nairobi y se teme por posibles víctimas

Un edificio de dieciocho plantas que estaba en construcción se derrumbó este viernes en Nairobi y se teme que pueda haber personas atrapadas entre los escombros, confirmaron las autoridades y la Cruz Roja de Kenia. El edificio se encontraba cerca de la avenida Yusuf Haji del concurrido barrio de Eastleigh, situada en el este de la capital keniana y que suele tener mucha actividad comercial.

“Los equipos de la Cruz Roja de Kenia trabajan junto a socios de diversas agencias para apoyar las operaciones de búsqueda y rescate“, señaló esta organización en las redes sociales, al pedir a la población que “despeje la zona para permitir trabajar de manera segura a los rescatistas”.

En un comunicado recogido por medios locales, el gobierno del condado de Nairobi informó de que “se ha desplegado maquinaria para apoyar la retirada de escombros y facilitar el acceso a posibles víctimas”. Asimismo, añadió, “están en marcha esfuerzos para movilizar recursos adicionales”.

El jefe de la Policía de Nairobi, Issa Mohamed, declaró a la prensa que las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos para prevenir el saqueo de negocios cercanos y dispersar a los curiosos que se congregaron en el lugar del incidente, incluyendo jóvenes que buscaban chatarra.

“Los equipos de emergencia están en el lugar mientras continúan los esfuerzos para buscar supervivientes”, apuntó Mohamed.