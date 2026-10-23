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Kenia: edificio de 18 pisos se derrumba en Nairobi y se teme por posibles víctimas MUNDO Créditos imagen: captura de pantalla

Kenia: edificio de 18 pisos se derrumba en Nairobi y se teme por posibles víctimas

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador/Agencias

Equipos de emergencia, la Cruz Roja y autoridades locales trabajan en la remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes en Eastleigh. La policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a curiosos y evitar saqueos en comercios cercanos.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Un edificio de 18 pisos que estaba en construcción se derrumbó este viernes en el concurrido barrio de Eastleigh, en Nairobi, y las autoridades temen que haya personas atrapadas entre los escombros. La Cruz Roja de Kenia participa en las labores de búsqueda y rescate junto a distintas agencias, mientras el gobierno local desplegó maquinaria pesada y moviliza recursos adicionales. La policía restringió el acceso al sector y utilizó gases lacrimógenos para dispersar a curiosos y prevenir saqueos. Aún no existe una cifra oficial de víctimas.
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Un edificio de dieciocho plantas que estaba en construcción se derrumbó este viernes en Nairobi y se teme que pueda haber personas atrapadas entre los escombros, confirmaron las autoridades y la Cruz Roja de Kenia. El edificio se encontraba cerca de la avenida Yusuf Haji del concurrido barrio de Eastleigh, situada en el este de la capital keniana y que suele tener mucha actividad comercial.

Los equipos de la Cruz Roja de Kenia trabajan junto a socios de diversas agencias para apoyar las operaciones de búsqueda y rescate“, señaló esta organización en las redes sociales, al pedir a la población que “despeje la zona para permitir trabajar de manera segura a los rescatistas”.

En un comunicado recogido por medios locales, el gobierno del condado de Nairobi informó de que “se ha desplegado maquinaria para apoyar la retirada de escombros y facilitar el acceso a posibles víctimas”. Asimismo, añadió, “están en marcha esfuerzos para movilizar recursos adicionales”.

El jefe de la Policía de Nairobi, Issa Mohamed, declaró a la prensa que las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos para prevenir el saqueo de negocios cercanos y dispersar a los curiosos que se congregaron en el lugar del incidente, incluyendo jóvenes que buscaban chatarra.

“Los equipos de emergencia están en el lugar mientras continúan los esfuerzos para buscar supervivientes”, apuntó Mohamed.

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