Tiroteo deja un muerto y cuatro heridos cerca de París

Una persona murió y otras cuatro resultaron heridas después de que un individuo abriera fuego hoy viernes en una calle en Trappes, un pueblo en el departamento de Yvelines, al suroeste de París, informó el diario francés Le Figaro.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 10:30 hora local (08:30 GMT), y los servicios de emergencia estaban respondiendo en la escena, informó Le Figaro.

El primer ministro francés, Sebastien Lecornu, confirmó las víctimas en la red social X, agregando que el sospechoso había sido detenido y puesto bajo custodia policial.

El tiroteo ocurrió en medio de protestas generalizadas en toda Francia por el costo de vida, el aumento de los precios del combustible y la escasez de fondos para las escuelas, entre otros.

Una niña de 12 años recibió ocho impactos de bala

Los hechos ocurrieron hacia las 10:30 horas (8:30 GMT), en Trappes y La Verrière, al suroeste de París, y el hombre fue rápidamente detenido a unos pocos kilómetros, en la cercana localidad de Coignères, según la fuente policial. El autor de los ataques disparó varias ráfagas de tiros contra personas que estaban en la calle, indicó el canal BFMTV.

El alcalde de la localidad de La Verrière, Nicolas Dainville, donde se produjo uno de los tiroteos, explicó en ese canal televisivo que en su municipio resultaron heridas tres personas, entre las cuales hay una niña de 12 años que recibió ocho impactos de bala, y cuyo estado se había logrado estabilizar.

Los otros dos heridos en La Verrière son dos hombres de 29 y 49 años, que fueron trasladados a dos hospitales de la región de París, indicó Dainville.

El alcalde, aunque se mostró cauto sobre la naturaleza de los hechos, indicó a los medios franceses que el autor parecía haber seleccionado a sus víctimas por el color de su piel. Las víctimas, según reportó, serían “personas de color” (personnes de couleur).

También contó que el atacante, detenido en Coignières, otra localidad próxima, es un hombre que ha sido identificado y es originario de Saint Cyr, ciudad del mismo departamento. Las fuerzas del orden están verificando si tenía antecedentes.