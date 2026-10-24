Editor de The New York Times reivindica la prensa libre ante las amenazas de Trump

El editor en jefe de The New York Times, Marc Lacey, reivindicó este sábado la prensa libre ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, al recibir el Gran Premio a la Libertad de Prensa que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) otorgó al medio en el que trabaja.

“En Estados Unidos, más de 3.500 periódicos han cerrado en las últimas dos décadas. Tenemos una sociedad polarizada que no logra ponerse de acuerdo sobre qué es verdad y qué es mentira. Enfrentamos la irrupción disruptiva de la inteligencia artificial, que se apropia de nuestros contenidos sin pagar un centavo”, expresó Lacey.

Agregó: “Nuestro principal desafío son los ataques implacables y, con frecuencia, inconstitucionales de la Administración Trump contra la prensa libre, diseñados para castigar a las organizaciones periodísticas y a los periodistas que publican informaciones que no le gustan al presidente”.

La SIP, al otorgar el premio a The New York Times, destacó el “inquebrantable compromiso” que el medio estadounidense tiene con el periodismo independiente, así como “su firme defensa de las garantías constitucionales”.

También resaltó que el medio ejerce su labor informativa “en un contexto marcado por crecientes presiones políticas y judiciales” contra la prensa estadounidense y ha defendido a sus periodistas para que investiguen y difundan asuntos de interés público sin restricciones indebidas.

La SIP confiere este premio desde 1954 a periodistas, medios de comunicación e instituciones que sobresalen por su valentía e integridad profesional, o que han encarado severos ataques por su labor informativa.

“El Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa se entrega desde 1954 y ha reconocido a destacadas personalidades del periodismo de esta parte del mundo (…) por eso, aunque me enorgullece todo lo que hemos logrado frente a una presión tan intensa, estoy aquí con profunda admiración por la labor que todos ustedes realizan cada día al contar las historias de esta región”, manifestó Lacey.

El editor del diario estadounidense -que recibió el galardón en manos del director de La Silla Rota de México, Roberto Rock- recordó que los reporteros del periódico “tienen una enorme fortaleza y persiguen historias importantes, sin importar los obstáculos o las dificultades” en “Ucrania, Irán, Yemen, Sudán y Myanmar”.

“En nuestro propio país investigamos los abusos judiciales, la corrupción y los excesos del poder gubernamental; las promesas y los riesgos potenciales de la inteligencia artificial; las amenazas a la integridad de las elecciones, y las divisiones sociales y políticas de la vida estadounidense”, concluyó.