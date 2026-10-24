Francia registra casi 1.000 detenidos en las manifestaciones y se esperan más arrestos

El ministro francés del Interior, Laurent Núñez, indicó este sábado a última hora de la tarde que las fuerzas del orden habían detenido a cerca de 1.000 personas en las manifestaciones que se llevaron a cabo por toda Francia y avisó de que ese número iba a aumentar “de forma significativa”.

Núñez, que compareció para hacer un primer balance de la jornada, destacó que las marchas se habían desarrollado “bien” de forma general y argumentó que la diferencia con la situación de caos, destrucciones y pillajes que se había vivido hace una semana tiene que ver con la “anticipación” por parte de las fuerzas del orden, y el reforzamiento del dispositivo de seguridad.

Para ilustrar esas diferencias en la acción de policías y gendarmes, en una comparecencia ante la prensa poco después de las 19:30 locales (17:30 GMT) explicó que el día 17 a la misma hora se habían realizado únicamente 385 arrestos, y eso pese a que entonces habían sido vandalizados cientos de comercios.

Este sábado, por su parte, se habían constatado saqueos pero “de forma limitada” y eso “es un cambio bastante significativo”, subrayó. Se refirió en concreto al hecho de que se habían registrado tentativas de pillajes en Marsella, pero los autores fueron detenidos.

“Se han protegido los comercios del centro de las ciudades”, aseguró el titular de Interior, muy criticado en los últimos días por el fracaso de su gestión el día 17, e insistió en que “lo esencial es que seamos móviles, ágiles y reactivos”.

Núñez afirmó que hoy las 289 manifestaciones en todo el país congregaron a 410.000 personas, frente a su estimación de 550.000 hace una semana. Los convocantes, sin embargo, cifraron esa participación al mismo nivel que el sábado de la semana pasada, con 800.000 personas.

Hizo hincapié en que, como se había anticipado, en las manifestaciones se infiltraron grupos de ultraizquierda que habían intentado cometer actos de violencia, pero siguiendo sus instrucciones “las fuerzas del orden han intervenido sistemáticamente ante esas exacciones”.

El ministro justificó la eficacia de las medidas que habían tomado los prefectos, con las consignas del Gobierno, para que las manifestaciones que habían sido autorizadas evitaran los centros de las ciudades, donde hay muchos comercios.

Reconoció que hubo dos heridos graves, en Toulouse y en Clermont Ferrand, pero de forma repetida señaló que “las fuerzas del orden han actuado con proporcionalidad”, “son legítimas” y que “el uso de la fuerza se ha hecho conforme a las instrucciones”.

Núñez indicó que en Niza y en Montpellier se había detectado la presencia de activistas de ultraderecha que buscaban enfrentamientos con los participantes en estas protestas que tienen su origen en las reivindicaciones de los estudiantes de instituto y en las quejas por la carestía de la vida de sindicatos y de ‘chalecos amarillos’.

También se felicitó porque se desarrolló sin incidentes la manifestación que se organizó en Orleans por grupos de izquierdas para protestar contra la ultraderechista Agrupación Nacional (RN), que celebra allí este fin de semana su congreso que va a servir para el lanzamiento de la campaña de su candidata al Elíseo, Marine Le Pen.