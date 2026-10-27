Sondeos actualizados en Israel: Netanyahu sigue sin mayoría y se estrecha disputa con la oposición

Las elecciones generales de este martes en Israel dejaron un escenario de incertidumbre sobre el futuro del primer ministro Benjamín Netanyahu. Aunque su partido, el Likud, se perfila como la fuerza más votada, las proyecciones actualizadas muestran una estrecha disputa con el bloque opositor encabezado por Gadi Eisenkot, sin que ninguno alcance la mayoría necesaria para gobernar.

Los primeros sondeos a pie de urna, difundidos por los canales israelíes 11, 12 y 13, otorgaban entre 52 y 53 escaños a la oposición, frente a unos 50 para los partidos que respaldan a Netanyahu. Sin embargo, las revisiones difundidas durante la madrugada del miércoles en Israel redujeron esa diferencia e incluso proyectaron un empate de 51 escaños para cada bloque.

El Parlamento israelí, conocido como Knéset, cuenta con 120 escaños y requiere 61 para asegurar una mayoría absoluta. Las estimaciones, por tanto, dejan abierta la posibilidad de prolongadas negociaciones para conformar una coalición o, eventualmente, una nueva convocatoria electoral.

El escrutinio oficial ya comenzó, aunque los primeros votos contabilizados representan una proporción demasiado pequeña del electorado para establecer una tendencia definitiva.

Según las proyecciones iniciales, el Likud obtendría entre 24 y 25 diputados, frente a los 32 conseguidos en 2022. No obstante, algunas revisiones posteriores elevaron su estimación a 27 escaños, mientras Yashar!, la formación de Eisenkot, rondaría los 22.

En el bloque opositor también figuran Juntos, la alianza de Naftali Bennett y Yair Lapid, con una proyección inicial de entre 12 y 14 representantes; Los Demócratas, de Yair Golán, con entre 9 y 10; e Israel Beitenu, de Avigdor Líberman, con entre 7 y 9.

Netanyahu, por su parte, depende del respaldo de sus aliados religiosos y de extrema derecha, entre ellos Shas, Poder Judío, Sionismo Religioso y Judaísmo Unido de la Torá.

La oposición celebra, pero Netanyahu sigue en carrera

Pese a la ausencia de una mayoría clara, Eisenkot interpretó los sondeos como una señal de rechazo al actual Gobierno y llamó a Netanyahu a abandonar el poder.

“El público votó por el cambio”, afirmó el exjefe del Ejército israelí ante sus seguidores, aunque reconoció que todavía era necesario esperar el escrutinio definitivo.

Eisenkot sostuvo que una nueva elección sería un error y aseguró que trabajará para formar un Ejecutivo alternativo. También advirtió al primer ministro que no utilice asuntos de seguridad nacional con fines políticos durante el período de incertidumbre electoral.

El líder de la oposición, Yair Lapid, también declaró que el bloque de Netanyahu había sufrido una derrota, mientras que Yair Golán afirmó que los resultados ofrecían una oportunidad para constituir un nuevo gobierno.

Desde el oficialismo, el ministro de Exteriores, Gideon Saar, consideró prematuras las celebraciones opositoras y destacó que el Likud continuaba siendo la formación con mayor respaldo individual en las proyecciones.

El voto árabe podría definir quién gobierna

Uno de los principales resultados anticipados por los sondeos es el crecimiento de los partidos árabes israelíes, que pasarían de los diez escaños obtenidos en 2022 a entre 17 y 18 representantes.

La Lista Conjunta, integrada por Jadash, Taal y Balad, conseguiría entre 10 y 11 diputados, mientras que el partido islamista Raam, encabezado por Mansur Abás, alcanzaría alrededor de siete.

Estas formaciones podrían convertirse en decisivas para la elección del próximo primer ministro, aunque las principales fuerzas opositoras han rechazado hasta ahora incorporarlas formalmente a una coalición.

“Es un día histórico”, afirmó Yusef Yabarín, presidente de la Lista Conjunta, quien aseguró que los electores habían entregado una señal contra el Gobierno.

Abás también vinculó el fuerte aumento de la participación árabe con el rechazo a las políticas de Netanyahu. No obstante, reconoció las dificultades para reunir una mayoría parlamentaria: “Con los números que tenemos ahora no hay Gobierno”.

El dirigente de Raam reveló además que un alto cargo del Likud lo había contactado días antes de las elecciones, aunque no entregó detalles de esa conversación.

Participación del 77,7%, la mayor desde 1999

La Comisión Electoral Central informó que 5.695.682 israelíes acudieron a las urnas, lo que equivale al 77,7% del padrón electoral, la participación más elevada desde 1999 y 7,1 puntos porcentuales superior a la registrada en 2022.

El aumento fue particularmente significativo entre los ciudadanos árabes israelíes, mayoritariamente palestinos con ciudadanía de Israel.

En Umm al Fahm, la participación pasó del 38,3% en 2022 al 75,7% este año. En Nazaret subió del 48,3% al 72,2%, mientras que en Rahat alcanzó el 82%. Tamra registró un 83,2% y Sajnin llegó al 86,8%.

En contraste, las mayores ciudades del país quedaron por debajo del promedio nacional: Jerusalén registró un 65,9%, Tel Aviv un 65,4% y Haifa un 61,6%.

La concurrencia también fue desigual en las comunidades cercanas a Gaza, afectadas por los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Nir Oz registró apenas un 25% de participación, frente al 72% de Reim, el 54,8% de Kisufim y el 36% de Beeri. En Sderot, ciudad de mayoría conservadora, la cifra alcanzó el 72%.

Durante la jornada también se registraron denuncias de irregularidades. Un balance preliminar difundido por EFE daba cuenta de 8.000 reportes de incidencias, de los cuales un 30% había sido clasificado como relacionado con la integridad electoral. Posteriormente, la Comisión Electoral informó de cerca de 10.000 reportes recibidos y sostuvo que la mayoría no correspondía a incidentes que comprometieran el proceso.

El escrutinio y los votos pendientes

El resultado definitivo podría tardar varios días debido, entre otros factores, a la contabilización de los denominados “sobres dobles”, utilizados por militares, presos, hospitalizados y ciudadanos que no pueden votar en su lugar habitual de residencia.

Estos sufragios, que en las elecciones de 2022 rondaron el medio millón, podrían llegar esta vez a unos 650.000, según estimaciones difundidas por medios israelíes.

Avigdor Líberman, integrante del bloque opositor, pidió cautela ante los primeros sondeos y destacó que esos votos podrían resultar determinantes.

“La clave serán los sobres dobles”, declaró el dirigente, quien llamó a esperar hasta el viernes para conocer el resultado del recuento.

Las autoridades electorales prevén avanzar en el escrutinio durante los próximos días, con la publicación formal de los resultados prevista para el 4 de noviembre.

Una vez establecidos los resultados, el presidente Isaac Herzog deberá consultar a los partidos y encargar la formación de gobierno al candidato con mayores posibilidades de reunir apoyos parlamentarios.

Las elecciones fueron las primeras celebradas desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza, en una campaña marcada por los cuestionamientos a la conducción de Netanyahu, las disputas sobre seguridad y el debate sobre el servicio militar obligatorio para los ultraortodoxos.

Por ahora, ni Netanyahu ni Eisenkot tienen asegurados los apoyos necesarios para gobernar. La composición definitiva del Parlamento y las negociaciones entre partidos determinarán si Israel tendrá un nuevo Ejecutivo o continuará bajo el liderazgo interino del actual primer ministro.