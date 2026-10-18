Señor Director:

La memoria nunca es inocente. Recordar el estallido social de 2019 solo por la violencia y los saqueos, olvidando las demandas de millones de personas por dignidad y justicia social, es distorsionar nuestra historia.

Hubo violencia que condenar, pero también graves violaciones a los derechos humanos que no pueden borrarse por conveniencia política. Las urnas rechazaron dos propuestas constitucionales, pero no borraron las razones que llevaron a la ciudadanía a movilizarse.

Una democracia no puede permitir que el relato del poder sustituya la experiencia de quienes lo cuestionaron ni borrar a quienes sufrieron sus abusos. Recordar octubre de 2019 en toda su complejidad es defender la verdad, la justicia y las garantías de no repetición.

Lorena Fries

Diputada de la República, Distrito 10