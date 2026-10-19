Salud mental y el rol de las Universidades

Señor director:

Según la Organización Mundial de la Salud, más de mil millones de personas alrededor del mundo viven con algún trastorno de salud mental, una realidad que afecta especialmente a las nuevas generaciones y que se ha transformado en uno de los principales desafíos sanitarios a nivel global. La misma OMS ha situado la soledad y el aislamiento social como un desafío relevante de salud pública global. Su Comisión sobre Conexión Social advierte que los jóvenes entre 13 y 29 años se encuentran particularmente expuestos.

Un estudio publicado en la Revista Médica de Chile reveló que un 69% de los universitarios encuestados presentó síntomas moderados a graves de depresión y un 46,9% de ansiedad generalizada. Como si fuera poco, el 12° Termómetro de la Salud Mental Achs-UC reveló que entre los menores de 29 años un 18,5% presenta sospecha o presencia de problemas de salud mental.

Estas cifras debieran interpelarnos, especialmente a quienes formamos parte de comunidades educativas y universitarias: ¿Tienen las universidades una capacidad particular para generar condiciones protectoras? Claro que sí. Coinciden con una de las etapas de mayores transformaciones en la vida. Los jóvenes adquieren autonomía, construyen nuevas relaciones, enfrentan exigencias académicas y toman decisiones sobre su futuro. Muchos, además, dejan sus ciudades, familias y redes habituales para comenzar a construir otras. Esa presencia cotidiana les entrega una responsabilidad: comprender que formar profesionales no puede estar separado de construir comunidades capaces de promover el bienestar, fortalecer el sentido de pertenencia y generar vínculos.

Cada año las instituciones de educación superior reciben a miles de jóvenes y es ahí donde precisamente radica la oportunidad: la posibilidad de construir entornos que actúen como factores protectores de profesionales en formación. No se trata de que las universidades se conviertan en centros de salud ni de atribuirles una responsabilidad que corresponde al conjunto de la sociedad. Se trata de reconocer aquello sobre lo que efectivamente pueden influir y asumirlo estratégicamente: crear comunidad, educar en prevención, promover vínculos y construir redes capaces de acompañar oportunamente. Un conjunto de acciones que trascienden la formación académica y contribuyen a construir una experiencia universitaria más integral, cercana y humana.

El mayor aporte está, sin dudas, en aprovechar algo que pocas instituciones poseen: la capacidad de acompañar cotidianamente a miles de jóvenes en una de las etapas más decisivas de sus vidas.

Vicente Cáceres Zúñiga.

Director General, Dirección General de Desarrollo Estudiantil.

Universidad Andrés Bello.