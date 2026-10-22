La necesidad de farmacias en las zonas rurales, una realidad que nadie visualiza

Señor Director:

Durante los primeros días de octubre, presenté el “Proyecto de Ley que modifica el Código Sanitario, en lo referente al profesional a cargo de la Dirección Técnica de las Farmacias”.

Esta iniciativa tiene como objetivo central que la atención y funcionamiento de las farmacias, puedan ser supervisadas por profesionales del área de la salud, que hayan cursado en sus programas de estudios asignaturas de: farmacología, dispensación de medicamentos, gestión de establecimientos farmacéuticos y normativa sanitaria. Modificándose el término de “Químico Farmacéutico” a “Dirección Técnica de las Farmacias”.

Los últimos días este plan ha generado bastante controversia, especialmente desde estudiantes, profesionales del área y el Colegio de Químico Farmacéuticos, quienes han criticado esta iniciativa legislativa Sin embargo, es importante precisar que no se busca que los “Químicos Farmacéuticos” se queden sin trabajo, sino que, se conozca y comprenda que muchas localidades rurales de nuestro país, la gente no cuenta con farmacias a su alcance y por lo tanto deben viajar largos kilómetros para acceder a los medicamentos o farmacias que requieren ordinariamente debido a urgencias de salud. Deben recorrer largas distancias para acceder a medicamentos esenciales, corriendo el riesgo de no encontrarlo y aumentando el costo por traslado para adquirir algo que otros chilenos que sí tienen acceso fácil y expedito. Esta situación es preocupante y grave, considerando que afecta principalmente a adultos mayores y a personas que sufren enfermedades crónicas.

Los invito a mirar esta propuesta de forma visionaria. El 20% de Chile está compuesto por zonas rurales, lo que equivale a 4.000.000 millones de habitantes, que también necesitan accesibilidad y disponibilidad a medicamentos. La brecha es alta, mientras en Providencia u otras comunas, existen cuatro farmacias por cuadra, hay en zonas como: Putre, Colchane, Vichuquén y Torres del Paine, por mencionar alguna, que no cuentan con una farmacia ¿Les parece justo que hayan comunas y/o localidades que no cuenten con una farmacia? Dejó hecha la pregunta.

Diego Vergara Rodríguez

Diputado Distrito 14