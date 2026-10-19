La IA redefine la ciberseguridad: crecen las amenazas y también la inversión

La inteligencia artificial está transformando la manera en que trabajamos, producimos y tomamos decisiones. Pero ese avance también está modificando el mapa de riesgos de las organizaciones. Hoy, la IA no solo es una herramienta para enfrentar el cibercrimen: también se ha convertido en uno de sus principales objetivos.

El estudio Perspectivas Globales sobre la Confianza Digital 2027 de PwC, reveló que la mitad de los líderes de seguridad encuestados situaron los ataques dirigidos a sistemas de IA entre sus principales cinco amenazas para los próximos 12 meses, seguido de las amenazas relacionadas a la nube (40%) y vulneraciones de terceros (34%).

La preocupación es aún mayor si consideramos que más de la mitad de los líderes tecnológicos reconoce no estar suficientemente preparado para responder ante estas amenazas. La respuesta, sin embargo, ya está comenzando. El 84% de los líderes de seguridad y finanzas prevé aumentar sus presupuestos de ciberseguridad y la IA aparece como la principal prioridad para los servicios gestionados durante el próximo año.

Esto refleja una paradoja que marcará la nueva etapa de la ciberseguridad: la IA es, simultáneamente, parte del riesgo y parte de la solución. Puede ayudar a detectar patrones anómalos, identificar amenazas y automatizar respuestas a incidentes, pero también permite a los atacantes desarrollar campañas más sofisticadas, automatizadas y difíciles de detectar.

En Chile, esta realidad adquiere especial relevancia. A las exigencias derivadas de la Ley Marco de Ciberseguridad y la normativa de protección de datos se suman desafíos como la escasez de talento especializado, el gobierno de los datos utilizados por sistemas de IA y la denominada shadow AI, es decir, el uso no autorizado de estas herramientas dentro de las organizaciones.

Por eso, la discusión ya no debería centrarse en si hay que invertir o no en ciberseguridad. La pregunta que deben hacerse hoy las organizaciones es cómo invertir de manera eficiente, priorizando los riesgos que realmente pueden comprometer la seguridad y continuidad del negocio.

La IA recién comienza a mostrar todo su potencial. Aprovechar sus oportunidades exigirá avanzar con la misma velocidad en seguridad, gobierno y confianza digital. Porque en esta nueva etapa, innovar sin protegerse puede ser tan riesgoso como no innovar.

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